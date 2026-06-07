Aufstieg zur Frauen-Regionalliga: Chemnitz siegt, 0:0 beim HFC

Zwei Teams spielen mit Hinspiel und Rückspiel um einen einen Platz in der Frauen-Regionalliga Nordost. Dies sind die beiden Spiele:

Im Hinspiel der Aufstiegsrunde trennten sich der Hallesche FC und der FSV Babelsberg 74 torlos. Vor 182 Zuschauern neutralisierten sich beide Mannschaften über weite Strecken, sodass keine Treffer fielen. Damit bleibt vor dem Rückspiel in einer Woche alles offen.

Zwei Teams spielen mit Hinspiel und Rückspiel um einen einen Platz in der Frauen-Regionalliga Nordost. Dies sind die beiden Spiele:

Der Chemnitzer FC verschaffte sich im Hinspiel der Aufstiegsrunde eine gute Ausgangsposition und gewann vor 153 Zuschauern mit 2:1 gegen den SFC Stern 1900. Sofie Roll brachte die Gäste bereits in der 13. Minute mit 1:0 in Führung. Chayenne Eulitz glich in der 35. Minute per Foulelfmeter für die Gastgeberinnen aus. Noch vor der Pause drehte Yella Mihalyi die Partie mit ihrem Treffer in der 44. Minute zum 2:1-Endstand.

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