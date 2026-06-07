 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Aufstieg zur Frauen-Regionalliga: Chemnitz siegt, 0:0 beim HFC

Am Ende der Saison 2025/2026 stehen wieder Aufstiegsspiele an - FuPa verschafft euch den Überblick über die Spiele, Termine und mehr.

von red · Heute, 16:40 Uhr · 0 Leser
– Foto: Schneider Torsten

Verlinkte Inhalte

Aufst. Fr.-RL Nordost
HallescherFC
ChemnitzerFC
FSV Babelsb.
Stern 1900

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Aufstiegsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Aufstiegsspiele zur Frauen-Regionalliga Nordost.

  • Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.
  • Sollten sich Fehler eingeschlichen oder Fragen ergeben haben, schreibt uns gerne direkt per E-Mail an brandenburg@fupa.net.
  • Um auf einen Spielbericht zu gelangen, genügt der Klick auf die im jeweiligen Wettbewerb verlinkte Paarung. Dort findet ihr einen möglichen Liveticker, Bildergalerien und Videos. Alle Paarungen werden nach und nach ergänzt.

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Paarung 1 für den Aufstieg zur Frauen-Regionalliga Nordost

Zwei Teams spielen mit Hinspiel und Rückspiel um einen einen Platz in der Frauen-Regionalliga Nordost. Dies sind die beiden Spiele:

Hinspiel

Heute, 14:00 Uhr
Chemnitzer FC
Chemnitzer FCChemnitzerFC
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
2
1
Abpfiff

Der Chemnitzer FC verschaffte sich im Hinspiel der Aufstiegsrunde eine gute Ausgangsposition und gewann vor 153 Zuschauern mit 2:1 gegen den SFC Stern 1900. Sofie Roll brachte die Gäste bereits in der 13. Minute mit 1:0 in Führung. Chayenne Eulitz glich in der 35. Minute per Foulelfmeter für die Gastgeberinnen aus. Noch vor der Pause drehte Yella Mihalyi die Partie mit ihrem Treffer in der 44. Minute zum 2:1-Endstand.

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Rückspiel

Sa., 13.06.2026, 13:30 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
Chemnitzer FC
Chemnitzer FCChemnitzerFC
13:30

Hier geht es zum Wettbewerb!

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Paarung 2 für den Aufstieg zur Frauen-Regionalliga Nordost

Zwei Teams spielen mit Hinspiel und Rückspiel um einen einen Platz in der Frauen-Regionalliga Nordost. Dies sind die beiden Spiele:

Hinspiel

Heute, 14:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
FSV Babelsberg 74
FSV Babelsberg 74FSV Babelsb.
0
0
Abpfiff

Im Hinspiel der Aufstiegsrunde trennten sich der Hallesche FC und der FSV Babelsberg 74 torlos. Vor 182 Zuschauern neutralisierten sich beide Mannschaften über weite Strecken, sodass keine Treffer fielen. Damit bleibt vor dem Rückspiel in einer Woche alles offen.

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Rückspiel

So., 14.06.2026, 14:00 Uhr
FSV Babelsberg 74
FSV Babelsberg 74FSV Babelsb.
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
14:00

Hier geht es zum Wettbewerb!

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