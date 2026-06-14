Aufstieg zur Frauen-Regionalliga: Babelsberg 74 und CFC steigen auf

Der Chemnitzer FC verschaffte sich im Hinspiel der Aufstiegsrunde eine gute Ausgangsposition und gewann vor 153 Zuschauern mit 2:1 gegen den SFC Stern 1900. Sofie Roll brachte die Gäste bereits in der 13. Minute mit 1:0 in Führung. Chayenne Eulitz glich in der 35. Minute per Foulelfmeter für die Gastgeberinnen aus. Noch vor der Pause drehte Yella Mihalyi die Partie mit ihrem Treffer in der 44. Minute zum 2:1-Endstand.

Der Chemnitzer FC hat den Aufstieg in die Frauen-Regionalliga Nordost perfekt gemacht. Im Rückspiel der Aufstiegsrunde trennte sich die Mannschaft vom SFC Stern 1900 zwar torlos 0:0, profitierte jedoch vom 2:1-Erfolg aus dem Hinspiel.

Vor heimischer Kulisse versuchte der SFC Stern 1900, den Rückstand aus dem ersten Duell wettzumachen und die Aufstiegsentscheidung noch zu drehen. Die Berlinerinnen investierten viel, fanden jedoch keinen Weg an der Defensive des Chemnitzer FC vorbei. So blieb die Partie ohne Tore und endete mit einem 0:0.

Da der Chemnitzer FC das Hinspiel mit 2:1 gewonnen hatte, reichte das torlose Remis im Rückspiel aus, um die Aufstiegsrunde für sich zu entscheiden.