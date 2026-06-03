Aufstieg zur Frauen-Regionalliga: 2 Plätze werden vergeben

Zwei Teams spielen mit Hinspiel und Rückspiel um einen einen Platz in der Frauen-Regionalliga Nordost. Dies sind die beiden Spiele:

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