 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Aufstieg zur Frauen-Regionalliga: 2 Plätze werden vergeben

Am Ende der Saison 2025/2026 stehen wieder Aufstiegsspiele an - FuPa verschafft euch den Überblick über die Spiele, Termine und mehr.

von red · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Schneider Torsten

Verlinkte Inhalte

Aufst. Fr.-RL Nordost
HallescherFC
ChemnitzerFC
FSV Babelsb.
Stern 1900

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Aufstiegsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Aufstiegsspiele zur Frauen-Regionalliga Nordost.

  • Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.
  • Sollten sich Fehler eingeschlichen oder Fragen ergeben haben, schreibt uns gerne direkt per E-Mail an brandenburg@fupa.net.
  • Um auf einen Spielbericht zu gelangen, genügt der Klick auf die im jeweiligen Wettbewerb verlinkte Paarung. Dort findet ihr einen möglichen Liveticker, Bildergalerien und Videos. Alle Paarungen werden nach und nach ergänzt.

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Paarung 1 für den Aufstieg zur Frauen-Regionalliga Nordost

Zwei Teams spielen mit Hinspiel und Rückspiel um einen einen Platz in der Frauen-Regionalliga Nordost. Dies sind die beiden Spiele:

Hinspiel

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Rückspiel

Sa., 13.06.2026, 13:30 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
Chemnitzer FC
Chemnitzer FCChemnitzerFC
13:30

Hier geht es zum Wettbewerb!

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Paarung 2 für den Aufstieg zur Frauen-Regionalliga Nordost

Zwei Teams spielen mit Hinspiel und Rückspiel um einen einen Platz in der Frauen-Regionalliga Nordost. Dies sind die beiden Spiele:

Hinspiel

Hier geht es zum Wettbewerb!

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