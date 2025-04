Aufstieg zur Bezirksliga: Diese Entscheidungsspiele stehen an Die Schnittstelle zwischen der Bezirksliga und der Kreisliga A ist fix geregelt.

Da der größte Fußball-Kreis in Westfalen 2,5 Aufstiegsplätze besitzt, muss der drittbeste A-Ligist erst in einem Entscheidungsspiel ermittelt werden. Aktuell würden sich der FC Sarajevo-Bosna und der VfL Hörde als Zweitplatzierte der beiden A-Liga-Staffeln gegenüberstehen. Der Sieger nimmt an den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga teil.

Kreis Hagen

Der Fußball-Kreis spielt letztmalig zweigleisig und besitzt aktuell nur einen Aufsteiger, so dass die Meister ein Entscheidungsspiel um den Aufstieg austragen müssen. Derzeit würden sich der SV Boele-Kabel und Ararat Gevelsberg gegenüberstehen. Der Verlierer geht leer aus und muss im kommenden Jahr in der dann eingleisigen A-Liga einen neuen Anlauf starten. Zu einem "Worst Case" könnte es in der Staffel 1 kommen, wo am Ende möglicherweise drei Mannschaften erst eine Entscheidungsrunde wegen Punktgleichheit um Platz 1 bestreiten müssten (siehe unten)

Aufstiegsspiele zur Bezirksliga

Sieger FC Sarajevo-Bosna/VfL Hörde - SuS Niederschelden

SG Oesterweg - SV 21 Brenken

Verlierer TuS Wiescherhöfen/RW Unna - Eintracht Erle

Es gibt drei festgelegte Aufstiegsspiele. Der oben genannte Dortmunder Vertreter wird auf den Vizemeister aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein treffen. Dies wäre aktuell der SuS Niederschelden.

Außerdem treffen die Vizemeister Bielefeld und Paderborn aufeinander: derzeit SG Oesterweg und SV 21 Brenken.

Zuletzt trifft der unterlegene Unna/Hamm-Meister auf den Gelsenkirchener Vizemeister, aktuell Eintracht Erle.

Mögliche Entscheidungsspiele bei Punktgleichheit

Nicht unwahrscheinlich ist es, dass in verschiedenen Kreisen Meister wegen Punktgleichheit durch ein Entscheidungsspiel ermittelt werden müssen. Wo dies der Fall sein könnte, zeigt euch FuPa Westfalen:

Kreis Arnsberg

FC Neheim-Erlenbruch aktuell drei Punkte vor der SG Holzen/Eisborn

Kreis Beckum

DJK Vorwärts Ahlen aktuell drei Punkte vor Fortuna Walstedde

Kreis Detmold

SG Belle-Cappel-Leopoldstal aktuell punktgleich mit dem TuS Horn-Bad Meinberg

Kreis Gelsenkirchen (um Platz 2)

Eintracht Erle derzeit drei Punkte vor Westfalia Gelsenkirchen und VfL Grafenwald

Kreis Hagen

SV Boele-Kabel aktuell zwei Punkte vor dem FC Bosna Hagen und drei Punkte vor dem TSV Fichte Hagen

Kreis Herne

VfB Börnig aktuell drei Punkte vor dem FC Frohlinde

Kreis Lemgo

TuS Leopoldshöhe aktuell zwei Punkte vor dem SC Extertal

Kreis Lippstadt

SuS Cappel aktuell einen Punkt vor dem SuS Störmede

Kreis Lüdenscheid

VfB Altena aktuell zwei Punkte vor RW Lüdenscheid

Kreis Münster

SC Münster 08 II, TSV Handorf, Westfalia Kinderhaus II und VfL Sassenberg innerhalb von drei Punkten

Kreis Soest

SV Hilbeck aktuell zwei Punkte vor dem BW Büderich und drei Punkte vor dem Höinger SV