Aufstieg zum Abschied? Nach einem mäßigen Saisonstart legte die Fortuna aus Ulmen mächtig los. Ums Haar hätte das Team von Holger Esper am letzten Spieltag vor der Winterpause sogar noch auf Platz eins der B-I-Liga springen können. Das soll nun im Frühjahr gelingen – ehe der Trainer seinen Stuhl räumt.

Zwei Mal führte Holger Espers Mannschaft im finalen Spitzenspiel vor der Winterpause bei der SG Walsdorf/Berndorf/Hillesheim, musste aber jeweils den Ausgleichstreffer hinnehmen und sich am Ende mit einem 2:2 begnügen. Doch der Trainer des SV Fortuna wusste: „Es war ein leistungsgerechtes Unentschieden.“ Es wäre gleichwohl „ein Statement“ gewesen, als Tabellenführer in die rund dreieinhalbmonatige Pause zu gehen, doch insgesamt blickt der 53-jährige Coach, auf eine „bislang sehr ordentliche Saison“ zurück.

Nach Platz drei in der vergangenen Spielzeit wollen sie in Ulmen auch dieses Mal (ganz) weit oben mitmischen. Esper weiß, dass „Feusdorf eine überragende Runde spielt, vollkommen zurecht auf Platz eins steht und bei einem Sieg im Nachholspiel gegen Mehren/Darscheid (am 4. März, d. Red.) schon fünf Punkte mehr hat als wir“, doch er sieht auch Trümpfe in der Hand seiner Mannschaft: „Gegen die Teams der ersten sechs in der Tabelle haben wir noch ausnahmslos Spiele auf unserem heimischen Kunstrasen. Außerdem treten wir beim TuS Ahbach II an, der über den gleichen Untergrund verfügt.“ Wichtig sei es, vom Verletzungspech weitestgehend verschont zu bleiben, weiß der erfahrene Coach nur allzu genau.

Die Personalprobleme waren auch ein Grund, warum die Ulmener nur schleppend in die Saison kamen, aus den ersten fünf Partien vergleichsweise bescheidene acht Punkte holten und dabei auswärts zunächst ohne Dreier blieben. Allen voran Angreifer Mike Schumacher – zugleich mitspielender Assistent – musste sich nach seinem zweiten Kreuzbandriss erst langsam wieder herantasten. Mittlerweile stehen schon 14 Treffer auf dem Konto des 26-Jährigen. Sein Trainer sieht den zwischenzeitlich auch mal in der drei Klassen höheren Rheinlandliga bei der SG Ellscheid erprobten Akteur „auf einem guten Weg, aber noch nicht bei 100 Prozent“.