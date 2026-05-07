Aufstieg zu Hause festgemacht

Das die Jungs den Gegner ernst nahmen, zeigten die ersten fünf Minuten, in denen Patrik Wichmann zweimal von Kevin Gredel mit einem langen Ball bedient wurde, aber noch am Gästekeeper scheiterte. Zehn Minuten später machte er es besser und verwandelte einen Abpraller zur 1:0 Führung. Damit war der Damm gebrochen. Mit einem anschließenden Doppelschlag binnen zwei Minuten schraubte man das Ergebnis auf eine komfortable 3:0 Führung. Beim ersten Streich verwandelte Malte Onnen eine butterweiche Flanke zum 2:0, ehe Justin Jenkel nach verunglückter Direktabnahme den Ball zum 3:0 über die Linie kullerte. Von diesen zwei Wirkungstreffern erholten sich die Neibsheimer nicht mehr. In der 27, Minute war es Martin Steinig der nach feiner Vorarbeit von Fabio Zindl auf 4:0 erhöhte. Doch damit nicht genug. Kurz vor der Pause machte Malte Onnen mit seinen Toren zwei und drei das halbe Dutzend voll. Somit hatte man zur Pause schon alles in die richtige Bahn gelenkt.

Es war angerichtet! Nur noch ein Sieg trennte unsere Jungs von ihrem großen Ziel, dem Aufstieg in die B-Klasse. Diese fehlenden drei Punkte wollte man unbedingt gegen das Tabellenschlusslicht, den FC Neibsheim II eintüten. Bei sommerlichen Temperaturen wollten wir den Gegner aber nicht auf die leichte Schulter nehmen.

In der zweiten Halbzeit spielte man konzentriert weiter. Die hohen Temperaturen zeigten nun auch ihre Wirkung beim Gegner. Unser Mittelfeld, rund um unsere Lauf- und Passmaschine Lukas Obermoser, ließ die Neibsheimer nun laufen. Das Ergebnis davon war ein erneuter Doppelschlag in der 61. und 62. Minute. Erst um dribbelte Justin Jenkel den gegnerischen Keeper, ehe Patrik Wichmann es ihm gleichtat, ihn ebenfalls umkurvte und eiskalt verwandelt. Nachdem 8:0 war man endgültig auf der Siegerstraße und es begann das große Wechseln, damit jeder sich nochmal seinen Applaus abholen konnte. Dass trotz dessen die Null hinten bestehen blieb war der wieder mal hervorragenden Abwehrkette rund um Kevin Gredel, Paul Ihle und Fabio Zindl zu verdanken. Die Kirsche auf die Torte setzte zum Abschluss Patrik Wichmann, der sich mit dem 9:0 zum zweiten Dreierpacker an diesem Tag krönte. Nachdem Abpfiff gab es dann kein Halten mehr. Die obligatorische Bier- und Sektdusche für unseren Coach Marius Ruppert folgte unmittelbar. Es war vollbracht. Bei seiner Antrittsrede vor drei Jahren hatte er das Ziel Aufstieg ausgegeben und nach zwei schwierigen Spielzeiten, mit etlichen Rückschlägen, konnte man sich diesen Traum endlich erfüllen. Das war nur möglich durch eine unbändige Mannschaftsleistung, einen Trainer, mit einer klaren Philosophie, Hand in Hand arbeitenden Funktionären und ganz vielen Unterstützern, die durch ihre Arbeit im Hintergrund diesen Erfolg erst mit möglich gemacht haben. Im Besonderen ist hier Rustam Demke zu nennen, der leider auf Grund einer Verletzung nicht auf dem Feld eingreifen konnte, aber mit seiner Arbeit für das Team einen unschätzbaren Teil zum Erreichen unseres Ziels beigetragen hat. Wir möchten uns auch bei allen Unterstützern außerhalb des Spielfelds bedanken für euren Support.

Als nächstes Ziel verbleibt damit nur der Meistertitel in der C-Klasse, das wir jetzt mit voller Kraft verfolgen.