Hilal-Maroc bejubelt hier das 2:2. – Foto: Markus Becker

Aufstieg wohl futsch: Hilal-Maroc vermiest Fliesteden die Tour Bezirksliga, Staffel 3: Mit zwei Siegen zum Abschluss hätte der SC Fliesteden zum Saisonfinale keinen Rechenschieber benötigt. Doch nach dem 2:2 (2:1) gegen Hilal-Maroc Bergheim braucht das Team von Mathias Scherz am kommenden Wochenende Schützenhilfe.

Selbst der vorzeitige Meistertitel wäre mit etwas Glück möglich gewesen. Stattdessen durfte man nach Abpfiff in bediente Gesichter beim SC Fliesteden blicken. Durch das 2:2 gegen Hilal-Maroc Bergheim rutscht der Aufsteiger vom Platz an der Sonne auf Rang drei zurück.

Kurzweiliges Spiel mit Chancen auf beiden Seiten Es brauchte keine sonderlich starken prophetischen Künste, um einen offensiven Schlagabtausch zwischen den beiden Seiten vorauszusagen. Nach Ballgewinn versuchten beide Teams jeweils schnell in die Spitze zu kommen, weswegen das Spiel phasenweise eher einem Tennismatch ähnelte.

Heute, 15:15 Uhr SC Fliesteden 1931 Fliesteden Hilal-Maroc Bergheim Hilal-Maroc 2 2 Die erste ordentliche Gelegenheit hatte David Pütz, der nach einem Chipball von Manuel Glowacz die Kugel knapp über das Tor setzte (4.). In den Anfangsminuten wirkten die Angriffsbemühungen der Fliestedener etwas zielstrebiger, wie üblich sorgte besonders Bilal Chanaa mit seinem Tempo für Unruhe in der gegnerischen Verteidigung.

Der erste Treffer kam jedoch etwas zufällig zustande. Nach einem Eckball flutschte Hilal-Marocs Keeper Aleksandar Arsenovic die Kugel durch die Finger. Die Folge: Absolutes Chaos im Strafraum, beide Seiten kämpften um den freien Ball. Am Ende stand Chanaa goldrichtig und hievte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie (17.). Die Gäste ließen sich vom eigentlichen Rückschlag nicht wirklich beeindrucken und spielten ihren Schuh weiter mutig runter. Und auch die Mühen der Bergheimer sollten nach einer Standardsituation belohnt werden. Mehmet Apaydin brachte einen Eckstoß auf den ersten Pfosten, wo der einlaufende Valon Maloku bestimmt einlief und wuchtig unter die Latte köpfte (21.). Der häufig gesuchte Ilias Afkir legte daraufhin auch fast nach, doch sein Distanzschuss landete nur am Querbalken (29.). Es ging allmählich auf den Pausentee zu und ein Wirkunstreffer sollte den Hausherren noch gelingen. Nach einer Hereingabe von der linken Seite konnte Hilal-Maroc den Ball nicht aus der Gefahrenzone klären, final drückte ein Abwehrspieler den Ball über ins eigene Netz, wenngleich der Schiedsrichter im Spielbericht Chanaa als Torschützen vermerkte (42.). Hilal-Maroc wird stärker - und belohnt sich Zur zweiten Hälfte reagierte Hilal-Marocs Coach Josef Pfeiffer mit einem Dreifachwechsel in der Offensive, der das Spiel seiner Schützlinge weiter beleben sollte. Nach dem Seitenwechsel gewannen die Gäste an Oberwasser. Sowohl Afkir (48.) als auch Apaydin (54.) vergaben jedoch erste Möglichkeiten für die Gäste. Auf der anderen Seite zeigte Chanaa, dass sein Kopfballspiel deutlich seinen Fähigkeiten am Boden unterlegen ist. Nach einer Flanke zielte der Top-Torjäger völlig freistehend vorbei (65.).

Herzog blieb zu häufig glücklos in seinen Aktionen. – Foto: Markus Becker

Es blieb ein leidenschaftlicher Kampf mit offenem Visier. Sherif Krasniqi wurde nach einem Eckstoß von seinem Bewacher alleingelassen, köpfte jedoch knapp vorbei (68.), kurz darauf lenkte Leon Schürmann einen Abschluss von Afkir in höchster Not noch um den Pfosten (70.). Für Fliesteden verpasste Chanaa wiederum die Vorentscheidung, als er eigentlich alles richtig machte, Arsenovic umkurvte und den Ball ins augenscheinlich verwaiste Tor schob, doch im letzten Moment eilte Mohamed Allaoui zur Rettung und grätschte das Spielgerät noch ins Toraus (72.). "Das ist eine Alte-Herren-Mannschaft" Danach nahm sich die Partie in Sachen Torraumszenen eine unübliche Schaffenspause, ehe es in die finalen Züge ging. Fliesteden versuchte die Uhr runterlaufen zu lassen, während Hilal-Maroc weiter auf den Ausgleich spielte. Erneut sorgte eine Standardsituation für die Erlösung. Nach einem Freistoß von der halblinken Seite brachte Apaydin den Ball mit Effet Richtung Gehäuse. Dieser wurde lang und länger und schlug letztlich unberührt im Eck ein (88.). Beide Teams wollten sich in der Folge nicht wirklich mit dem Remis abschminken, doch weitere Treffer blieben letztlich aus. Fliesteden verliert damit die Tabellenführung an den Horremer SV, auch der SC Elsdorf zieht aufgrund der besseren Tordifferenz vorbei. Hilal-Marocs Aufstiegschancen waren schon vor Spielbeginn mikroskopisch klein, sind nun jedoch endgültig abgehakt. Auch deshalb durften sich die Gäste trotz einer beherzten Leistung durchaus über die Punkteteilung ärgern. "Wenn wir es besser ausgespielt hätten, hätten wir das Spiel gewonnen", resümierte Hilal-Marocs Cheftrainer Josef Pfeiffer nach dem Spiel und erklärte dabei auch das augenscheinliche Übergewicht seiner Mannschaft in Halbzeit zwei. "Ich habe denen in der ersten Hälfte schon gesagt: Noch 20, 25 Minuten, dann sind die tot. Dass die zusammenfallen, wusste ich, denn das ist bekannt, dass die nicht durchziehen können. Das ist eine Alte-Herren-Mannschaft."

Gebrauchte Stimmung bei Fliesteden nach dem Abpfiff. – Foto: Markus Becker