„Aufstieg wirklich verdient“: DJK Würmtal ist vorzeitig Meister

Bozhidar Bozhkov leitete den Sieg ein. – Foto: FuPa Oberbayern/DJK Würmtal

„Ein Riesenkompliment an die Truppe. Sie hat bis zum Schluss gekämpft und sich den Aufstieg wirklich verdient“, sagte Trainer Benjamin Gollong nach Schlusspfiff. Gegen einen gut besetzten Gegner gingen die Gastgeber nach einer halben Stunde durch Bozhidar Bozhkov in Führung. Oliver Sfeir erhöhte auf 2:0, die Kickers konnten aber kurz vor der Pause verkürzen. Nach einem Foul an Andreas Götz erhöhte Armin Joldo per Strafstoß auf 3:1, doch die Gäste verkürzten erneut. Kurz vor Abpfiff machte Alexander Schur dann den Sack zu.

DJK Würmtal – Münchner Kickers II⇥ 4:2 (2:1) Tore: 1:0 Bozhkov (30.), 2:0 Sfeir (40.), 2:1 Bektashi (43.), 3:1 Joldo (72./FE), 3:2 Cupic (74.), 4:2 Schur (89.)