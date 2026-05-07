Aufstieg wieder Willen? Gotha und Steinach im Fokus

Kurios was Norman Bonsack erlebt: Durchwachsene Saison für Gotha, aber dennoch Option Thüringenliga! – Foto: © Christian Heilwagen

Dadurch rücken plötzlich Mannschaften in den Fokus, die sportlich ursprünglich nicht im direkten Aufstiegsrennen standen. Aktuell wären sowohl der Tabellenvierte, der FSV Wacker 03 Gotha, als auch der Sechste, der SV 08 Steinach, potenzielle Kandidaten für den Sprung in die Thüringenliga.

Sportlicher Leiter Kevin Eichhorn-Jeremias-Sohn ordnet die Lage offen ein: „Wir klären dies aktuell vereinsintern noch ab, die Tendenz ist aber aktuell nein.“ Gleichzeitig macht er deutlich, dass man dieses Szenario schlicht nicht eingeplant hatte: „Ich bin ehrlich und hatte es so nicht auf dem Schirm bzw. überhaupt in Betracht gezogen, dass wir am Ende Vierter sein könnten. Somit habe ich nichts Offizielles geschrieben, das ist korrekt.“

Beim SV 08 Steinach kommt die neue Ausgangslage durchaus überraschend. Die „Fellberger“ hatten ihren Aufstiegsverzicht nicht fristgerecht eingereicht und könnten nun – je nach Tabellenkonstellation – doch noch in die Situation kommen, über einen Aufstieg entscheiden zu müssen.

Dennoch will sich der Verein die Option nicht komplett verbauen. „Da wir jetzt wissen, wie die Situation ist, sondieren wir es noch. Erstmal müssen wir Vierter werden und dann würden wir wohl die Strafe in Kauf nehmen“, so Eichhorn-Jeremias-Sohn. Entsprechend gelassen bleibt die Haltung: „So weit muss es aber erstmal kommen, entsprechend bin ich entspannt aktuell.“

FSV Wacker 03 Gotha: Klare Kritik am Verband – Entscheidung noch intern

Auch beim FSV Wacker 03 Gotha ist die Situation komplex. Der Verein hat sich intern bereits intensiv mit der Frage beschäftigt, ob ein möglicher Aufstieg wahrgenommen werden soll. Eine finale Entscheidung wurde getroffen, aber noch nicht veröffentlicht. Präsident Thomas Fiedler erklärt: „Wir haben das Thema diskutiert und sind zu einem Ergebnis gekommen – das werde ich aber noch nicht mitteilen. Dazu wollen wir erst mit der Mannschaft sprechen.“

Neben der sportlichen Einschätzung spielt auch die aktuelle Personalsituation eine Rolle: „Aktuell sind sowohl viele Spieler der Ersten und Zweiten verletzt.“ Zudem wolle man sich nicht unter Druck setzen lassen: „Wir werden uns wohl am Donnerstag zusammensetzen, haben am Wochenende eine Feierlichkeit und lassen uns da jetzt nicht unter Druck setzen.“ Deutlich wird Fiedler vor allem in Richtung des Thüringer Fußball-Verband. „Die Verfahrensweise des Verbandes können wir so nicht akzeptieren“, sagt er klar. Kritikpunkt ist insbesondere die Fristenregelung: „Es kann nicht sein, dass am 30.4. eine Frist abläuft und man als Tabellenfünfter überhaupt noch in den Genuss kommen könnte, aufzusteigen – andererseits bekommt man erst am 4. Mai entsprechende Informationen.“ Grundsätzlich stellt er dabei auch die Entwicklung im Thüringer Fußball infrage: „Für 15 Nichtaufstiegswillige in der Thüringenliga und den Landesklassen muss es ja wohl Ursachen geben.“

Aus sportlicher Sicht habe Gotha ohnehin keinen Anlass für einen frühen Verzicht gesehen: „Ein rechtzeitiger Verzicht war unsererseits nicht nötig, weil wir uns im Mittelfeld keine Chancen ausgerechnet haben, Erster oder Zweiter zu werden.“ Klar ist für ihn auch: „Als Zweiter wäre es eine Option gewesen, wenn mit wenig Abstand zum Ersten. Ein dritter Platz wäre weder sportlich noch moralisch vertretbar für den Aufstieg.“

Zudem hinterfragt er die Argumentation anderer Clubs: „Wir sind der Meinung, dass die Gründe, die andere Vereine angeben, keine Gründe sind, die einen Nichtaufstieg rechtfertigen.“ Gerade finanzielle Aspekte lässt er nur bedingt gelten: „Fehlende Finanzen für weite Auswärtsfahrten sind für mich kein Grund – das weiß ich schon vorher, wenn ich in einen Wettbewerb gehe.“

Unabhängig davon betont Fiedler den eigenen Anspruch: „Wir haben immer die Ambition aufzusteigen, haben es diese Saison aber aus eigener Schuld verkackt.“ Gleichzeitig wolle man sich nicht treiben lassen: „Wir werden nicht über jedes Stöckchen springen, das der Verband uns hinhält.“

Fest steht: Sowohl in Steinach als auch in Gotha ist die Aufstiegsfrage noch nicht abschließend geklärt – und die außergewöhnliche Konstellation nach den zahlreichen Verzichtserklärungen sorgt weiterhin für reichlich Gesprächsstoff in Thüringens Fußball.