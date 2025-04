„Aufstieg wäre mit 1860 noch möglich gewesen“: Michael Köllner trauert um verpasste Chance

Den großen Traum vieler Fans konnte Köllner dennoch nicht realisieren: die Rückkehr der Löwen in die 2. Liga. Dabei war die Mannschaft 2022/23 mit fünf Siegen in Folge besonders gut gestartet. Allerdings wurde „die Erwartungshaltung an das Team zu schnell zu groß“, sagt Köllner. Hinzu kam eine schwere Verletzung von Topstürmer Marcel Bär (Mittelfußbruch).

Nach nur einem Sieg in sieben Partien entließ 1860 seinen Coach nach dem 20. Spieltag im Januar 2023. Allerdings betrug der Rückstand auf Relegationsplatz drei nur drei Zähler zu diesem Zeitpunkt.

Köllner: „Hätten weiter zusammenhalten müssen“

„Ich denke, dass der Aufstieg noch möglich gewesen wäre. Wir hätten als Team auf allen Ebenen weiter zusammenhalten müssen. Nahezu jede Mannschaft durchläuft in der 3. Liga schwere Phasen“, sagt Köllner rückblickend und führt auch die Ereignisse der vergangenen Saison als Beleg an, dass in der Liga alles offen und möglich ist: „Letzte Saison hatten Jahn Regensburg und Dynamo Dresden zeitweise zehn Punkte plus X Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz – Dresden verpasste dennoch den Aufstieg, Regensburg rettete sich nur ganz knapp auf den Relegationsplatz.“

Natürlich blickt Köllner weiter auf die Entwicklung bei 1860. Ihn freut der sportlich positive Trend der vergangenen Wochen. (Das Gespräch wurde vor dem 0:1 bei Hansa Rostock geführt.)

1860: Fokus auf Qualifikation für DFB-Pokal

Der gebürtige Oberpfälzer würde den Fokus im Schlussspurt der Saison auf ein noch machbares Ziel legen: „Sehr wichtig wäre für 1860, Platz vier noch zu erreichen. Das bedeutet die direkte Qualifikation für den DFB-Pokal. Zu meiner Zeit ergaben sich dadurch für den Klub sehr lukrative Einnahmen.“

Das komplette Exklusiv-Interview mit Michael Köllner

Köllner selbst, der einst den 1. FC Nürnberg in die Bundesliga führte und nach 1860 noch den FC Ingolstadt trainierte, ist diesen Sommer wieder bereit für eine neue Aufgabe.

„Es gab auch schon Anfragen, aber die Aufgabe muss mich mit ganzem Herzen erfüllen“, verrät Köllner und ergänzt: „Ich lote derzeit Optionen aus und freue mich, wenn ich bei einem Verein wieder richtig anpacken kann.“