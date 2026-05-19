Aufstieg, Vision, Verlängerung: Seyhmus Atug bleibt beim FCE

Atug ordnet die Entwicklung entsprechend nicht nur über den aktuellen Erfolg ein. „Viele sehen oft nur den aktuellen Erfolg und den momentanen Stand, aber nur wenige wissen, welche Arbeit wir in den vergangenen dreieinhalb Jahren investiert haben, um dort zu stehen, wo wir heute sind“, sagt der Trainer bei der Bekanntgabe seiner Verlängerung.

Elmshorn hatte den Aufstieg zuletzt dramatisch perfekt gemacht. Im Nachholspiel gegen TuS Holstein Quickborn traf Olcay Aydin in der Nachspielzeit zum 2:1, wodurch die Meisterschaft und die Rückkehr in die Landesliga feststanden. Für einen Verein, der langfristig groß denkt und bis 2032/33 sogar den Sprung in die 3. Liga als Vision formuliert hat, ist der Aufstieg zunächst ein notwendiger, aber wichtiger Zwischenschritt.

Ein entscheidender Punkt sei für Atug gewesen, dass der Verein in schwierigen Phasen nicht die Geduld verloren habe. „Entscheidend in dieser Zeit war, dass wir nie den Kopf verloren und nach Rückschlägen nicht alles infrage gestellt oder über Bord geworfen haben.“ Stattdessen habe man regelmäßig analysiert, hinterfragt und weitergearbeitet: „Stattdessen sind wir alle sechs Monate gemeinsam in die Analyse gegangen, haben Dinge hinterfragt, aufgearbeitet und versucht, uns in allen Bereichen weiterzuentwickeln.“

Als er begonnen habe, sei die Ausgangslage eine andere gewesen: „Als wir angefangen haben, haben wir gegen den Abstieg gespielt und der Verein befand sich in einer schwierigen Situation. Wir konnten die Klasse halten und haben uns seitdem Jahr für Jahr kontinuierlich verbessert.“ Diese Entwicklung habe man nicht nur in den Tabellenplatzierungen gesehen, „sondern vor allem auch auf dem Platz gespürt“.

„Ich glaube fest an dieses Projekt“

Atug nutzt die Verlängerung auch, um seinem Umfeld zu danken. Er hebt den Vorstand hervor, „der mir fast jeden Wunsch ermöglicht hat und jederzeit ein offenes Ohr für unsere Ideen hatte“. Das sei in der Bezirksliga „absolut nicht selbstverständlich“. Auch seinem Staff dankt er - „den ich manchmal nachts um drei Uhr mit neuen Ideen geweckt habe“ - sowie der Mannschaft, „die in dieser gesamten Zeit immer hinter mir stand“.

Seine Verlängerung hatte der Coach nach eigener Aussage schon vor den entscheidenden Spielen geregelt. „Meinen Vertrag habe ich bereits vor den entscheidenden Spielen ligaunabhängig verlängert, weil ich fest an dieses Projekt und die Arbeit glaube, die wir hier gemeinsam leisten.“ Atug ergänzt: „Ich fühle mich hier sehr wohl und hoffe, dass wir zusammen weiterhin ein Stück Geschichte schreiben können.“

Das passt zur Lage des Vereins. Elmshorn will wachsen, muss sich nach dem Aufstieg aber auch konsolidieren: sportlich, strukturell und organisatorisch. Der Sprung in die Landesliga ist ein Erfolg, doch der Anspruch des Klubs geht darüber hinaus. Damit diese Vision belastbar bleibt, braucht es Kontinuität - und genau dafür steht die Verlängerung mit Atug.

Maier: „Klares Zeichen für Kontinuität“

Auch Jörn Maier, Sportdirektor und Leiter Strategie beim FC Elmshorn, sieht in der Entscheidung ein Signal. „Mit der zweijährigen Vertragsverlängerung setzen wir gemeinsam ein klares Zeichen für Kontinuität, Vertrauen und unseren langfristigen Weg beim FC Elmshorn“, erklärt Maier.

Atug stehe für „ambitionierte Arbeit, moderne Trainingsinhalte und eine klare sportliche Idee“, die hervorragend zu den Zielen des Vereins passe. Maier sagt weiter: „Ich bin sehr überzeugt, dass wir mit ihm die nächsten Entwicklungsschritte gehen und gemeinsam etwas Nachhaltiges aufbauen können. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit.“

Damit ist klar: Der FC Elmshorn setzt nach der Meisterschaft nicht auf kurzfristige Euphorie, sondern auf den nächsten strukturierten Schritt. Der Aufstieg in die Landesliga war die sportliche Bestätigung einer Entwicklung, die Atug und der Verein über Jahre aufgebaut haben. Jetzt geht es darum, diese Arbeit auf einer höheren Ebene fortzusetzen.

Die Vision Richtung Profifußball bleibt groß. Doch der Weg dorthin beginnt mit Stabilität im Alltag, klaren Verantwortlichkeiten und einer Mannschaft, die auch in der Landesliga wachsen kann. Dass der Aufstiegstrainer bleibt, ist dafür mehr als nur eine Personalie - es ist ein Bekenntnis zum eingeschlagenen Weg.