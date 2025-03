Aufstieg und Relegation im Südwesten

Wir schauen uns an, wer in den drei Oberligen die besten Chancen hat, den Aufstieg in die Regionalliga Südwest zu schaffen.

Hier ist der TSV Schott Mainz auf dem Weg zurück in die Regionalliga. Mit einem Spiel mehr haben die Mainzer die Konkurrenz aus Pirmasens um neun und den Dritten 1. FC Kaiserslautern II um zehn Punkte distanziert. So werden dann wahrscheinlich diese beiden Teams am 31. Mai im direkten Duell in Kaiserslautern den Relegationsteilnehmer ermitteln. Der einzige Vertreter, der dieses Endspiel noch verhindern könnte, ist der Tabellenvierte TuS Koblenz mit vier bzw. fünf Punkten Rückstand.

Hessenliga:

In Hessen ist der Kampf um den Meistertitel noch völlig offen. Da hier 19 Mannschaften angetreten sind, haben die Spitzenteams auch noch unterschiedlich viele Spiele absolviert, was die Einschätzung noch schwieriger macht. RW Walldorf hatte sich im Jahr 2024 schon abgesetzt, kassierte dann aber nach Wiederbeginn im neuen Jahr drei Niederlagen in Folge und plötzlich war der Titelkampf wieder völlig offen. Und so sind mit dem FSV Fernwald, Darmstadt U21, Alzenau und Hünfeld gleich mehrere Teams wieder im Rennen, die vor Wiedergewinn im Jahr 2025 nicht mehr mit einer reellen Chance gerechnet hatten.

Oberliga Baden-Württemberg:

Hier ist elf Spieltage vor Schluss die Entscheidung über Platz Eins und Zwei ziemlich sicher gefallen. Die SG Sonnenhof Großaspach steht unangefochten auf Platz Eins. 22 Siege aus 23 Spielen dokumentieren die Überlegenheit des Spitzenreiters. Genauso souverän steht die TSG Balingen auf Platz Zwei, denn auch die TSG hat elf Punkte Vorsprung auf den Verfolger vom VfR Mannheim. Bei der TSG macht also ein Blick auf die potentiellen Gegner in der Relegation durchaus Sinn.

Situation für den Aufstieg in die Oberliga-Rheinland/Pfalz-Saar:

Auch hier gibt es drei untergeordnete Klassen, aus denen der Meister direkt und der beste Tabellenzweite aufsteigen wird.

Saarland:

Hier stehen mit Wiesbach und Jägersburg zwei Altbekannte an der Tabellenspitze der Schröder-Liga Saar. Beide sind vor zwei Jahren aus der Oberliga als Sechst- und Siebtletzter abgestiegen. Wiesbach kassierte dabei im letzten Saisonspiel in der 93. Minute zu Hause gegen Waldalgesheim den entscheidenden Treffer, der den Abstieg besiegelte.

Und am Freitag, 21.03.2025, treten die beiden Konkurrenten jetzt in Jägersburg gegeneinander an. Dabei kann Wiesbach mit derzeit vier Punkten Vorsprung und einem Triumph im Spitzenduell schon für eine Vorentscheidung sorgen. Jägersburg seinerseits hat schon das Hinspiel in Wiesbach gewonnen und will diesen Erfolg natürlich wiederholen.

Die Sportfreunde Köllerbach lauern auf Platz Drei auf einen Patzer des FSV, um wieder in den Kampf um den Vizemeistertitel eingreifen zu können. Alle anderen Mannschaften haben nur noch theoretische Chancen.

Rheinland:

Im Rheinland sind die Namen der beiden Führenden den Kennern der Oberliga bestens bekannt. Spitzenreiter Mülheim-Kärlich stieg zusammen mit Wiesbach und Jägersburg im Jahr 2023 ab. Tabellenzweiter und damit Relegationsanwärter ist Cosmos Koblenz. Cosmos musste im Jahr 2024 als Siebtletzter aus der Oberliga absteigen, weil Gonsenheim in der Relegation zur Regionalliga scheiterte.

Die SG Mülheim-Kärlich hat im Jahr 2025 bisher in vier Spielen vier Siege geholt und strebt mit acht Punkten Vorsprung einem souveränen Titelgewinn entgegen.

Unvergessen ist die Relegationsrunde der Tabellenzweiten Anfang Juni 2024. Der FC Wiesbach hatte in Mülheim-Kärlich das erste Spiel 2:3 verloren und zu Hause gegen Viktoria Herxheim dann 3:1 gewonnen. Die letzte Partie am 9. Juni werden weder die anwesenden Saarländer noch die Herxheimer jemals vergessen. Herxheim musste für den Aufstieg mit vier Toren Differenz gegen die SG Mülheim-Kärlich gewinnen, weil sie den direkten Vergleich mit Wiesbach verloren hatten. Mülheim seinerseits hielt bis zur 92. Minute das 1:1, das ihnen den Aufstieg garantiert hätte. Dann gelang Herxheim doch noch das 2:1 und plötzlich war Wiesbach in der Oberliga. In den dann folgenden zehn (!) Minuten Nachspielzeit kassierte Mülheim nicht nur zwei Platzverweise sondern auch noch drei Gegentreffer, die die überglücklichen Herxheimer zum Aufsteiger machten. Die mitgereisten Wiesbacher unter den 1200 Zuschauern waren fassungslos, während die Viktoria den Oberliga-Aufstieg feiern durfte.

Südwest:

Völlig offen ist der Kampf um den Titel im Südwesten. Ganz oben steht derzeit der FV Dudenhofen, aber sowohl der Tabellenzweite aus Waldalgesheim als auch der Dritte aus Gau-Odernheim können mit einem Spiel weniger den Spitzenreiter noch überflügeln. Am Sonntag, 23. März steht das Duell TSV Gau-Odernheim – Alemannia Waldalgesheim auf dem Spielplan, das sich die spielfreien Dudenhofener in Ruhe anschauen können.

