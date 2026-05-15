Aufstieg und Jubiläum: Das würde perfekt passen C 12: Der FC Demerath will nach zwei Jahren Abstinenz wieder hoch in die B-Klasse. Der Trainer nennt Gründe für die starke Saison. von Lutz Schinköth · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Dauerbrenner in Demerath: Martin Möhnen ist seit sechs Jahren Geschäftsführer und seit neun Jahren Trainer. – Foto: FuPa/Verein

Nach der Saison 2023/24 war der FC Demerath abgestiegen. Nach Rang drei im Vorjahr dürfen die Vulkaneifeler weiterhin auf die Rückkehr in die Kreisliga B hoffen. In der Kreisliga C 12 belegt der FCD mit 54 Punkten den zweiten Tabellenplatz – neun Zähler hinter Spitzenreiter SG Ahrtal-Hönningen II.

Martin Möhnen, der in der kommenden Saison sein zehnjähriges Trainerjubiläum feiern möchte, zeigt sich zufrieden: „Vor allem haben die vielen Derbys unheimlich viel Spaß gemacht. Durch die Neuzugänge wurde die Mannschaft noch einmal verjüngt. Die Niederlagen gegen Adenau II (1:3) und Kirchwald II (1:5) waren verdient, dass wir gegen Cochem aber verloren haben (3:4), wurmt mich bis heute. Das war das schlechteste Spiel in meinen neun Trainerjahren hier“, sagt Möhnen, der seit sechs Jahren auch Geschäftsführer des Vereins ist. Im vergangenen Sommer stand sogar eine Spielgemeinschaft mit der SSG Lutzerather Höhe im Raum. „Andi Hoppe hatte schon aufgehört, dann aber doch noch einmal die Schuhe geschnürt. Durch die fünf Neuzugänge war das Thema aber schnell vom Tisch. Wir bleiben eigenständig und haben eine sehr gute Mischung aus erfahrenen Kräften und jungen, nachrückenden Spielern, die ebenfalls Qualität mitbringen“, berichtet der 45-Jährige.

Besonders hebt Möhnen den starken mannschaftlichen Zusammenhalt hervor. Von den Langzeitverletzten sind Peter Umbach und Yannick Roden inzwischen zurückgekehrt. Lediglich Richard Hoppe, Lukas Weingart und Peter Franzen fallen weiterhin aus. Die Neuzugänge Lukas Pontuis, Josip und Antun Surop (alle SG Laufeld) sowie Noah Fuhrmann (FC Binningen) seien bestens integriert. Bis auf die Partie gegen Hönningen II (1:4) gewann Demerath alle Spiele nach der Winterpause. In der rheinlandweiten Quotiententabelle der C-Liga-Zweiten belegt der FCD aktuell Rang acht. Sechs Teams könnten am Ende möglicherweise als Vizemeister aufsteigen.