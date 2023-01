Aufstieg und eine gefestigte Persönlichkeit Interview von Wilhelm Tarnow mit Sabrina Schulz, Schiedsrichterin im Fußballkreis Südbrandenburg

Sabrina, eine ereignisreiche Hinrunde liegt hinter Dir. Im vergangenen Herbst nahmst Du als Schiedsrichterin zum ersten Mal an einem Kader-Lehrgang vom Fußball-Landesverband Brandenburg teil. Wie war dieses erste Mal für Dich?

Es war meine Premiere im B-Kader. Ganz speziell ging es bei diesem ersten Lehrgang darum mich in meinen Spielentscheidungen als Schiedsrichterin auf dem Platz zu fördern. Außerdem durfte ich FIFA-Schiedsrichterassistent Jan Seidel kennenlernen. Er führte mit uns einen UEFA-Leistungstest durch. Ebenso war ein Ernährungscoaching Teil des Lehrgangs. Zusätzlich absolvierten wir auch eine Spielbeobachtung. Dankenswerterweise hatte ich als Unparteiische bei dieser Fortbildung eine Videobeobachtung mit unserem neuen Verbandsschiedsrichter-Obmann Marko Schmidt. Seine Hilfestellungen und Hinweise gaben mir viel Neues mit auf meinen weiteren Weg als Schiedsrichterin.

Bereits wenige Tage danach konntest Du ebenso eine zusätzliche Erfahrung machen. Du nahmst erstmalig als Referee am Regionalturnier des NOFV bei den U16-Juniorinnen teil. Wie war dieses Wochenende für Dich?

Es war mein erstes Regionalturnier, an dem ich als Schiedsrichterin teilnehmen durfte. Wir waren insgesamt sieben Schiedsrichterinnen. Je Spiel leiteten drei von uns eine Partie. Ich selbst konnte zwei Spiele pfeifen und bei drei weiteren Begegnungen stand ich als Assistentin an der Seitenlinie. Besonders an diesem Wochenende gefiel mir, dass Sandy Hoffmann und Harald Sather, zwei sehr bekannte Schiedsrichterfunktionäre in Deutschland, uns nach jedem Einsatz ein spezielles Feedback gaben.

Welche Erfahrung konntest Du aus diesem Lehrgang mitnehmen?