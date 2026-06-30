Aufstieg und ein geplatzter Traum in der U19-Relegation

Nach dem 1:0-Auswärtssieg im Hinspiel machten die Sportfreunde Troisdorf 05 im heimischen Rückspiel den Klassenerhalt perfekt und besiegten den SV Schlebusch mit 2:1. Troisdorfs Trainer Tarek Maarouf zeigte sich nach einer emotionalen und kräftezehrenden Saison enorm erleichtert: „Wir haben die ganze Saison hart trainiert und gearbeitet, um den Klassenerhalt zu schaffen. In dieser verrückten Saison haben wir insgesamt sechs Spiele erst in der Nachspielzeit verloren oder nur unentschieden gespielt. Das war oft bitter und hat uns viel Kraft gekostet.“ In den entscheidenden Relegationsspielen wendete sich das Blatt jedoch zugunsten der Troisdorfer: „In der Qualifikation kam das Glück dann zu uns zurück. Zweimal haben wir kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer erzielt und beide Spiele gewonnen. In beiden Partien haben wir eine starke Leistung gezeigt und waren phasenweise die überlegene und dominante Mannschaft. Trotzdem hat uns Schlebusch alles abverlangt und es uns extrem schwer gemacht. Wir sind jedoch unserer Spielidee, unserem Ziel und unserer Taktik treu geblieben. Schlebusch wünschen wir für die nächste Saison viel Erfolg. Glückwunsch auch an die Sportfreunde Troisdorf!" Auf der Gegenseite herrschte beim SV Schlebusch naturgemäß Enttäuschung über den verpassten Aufstieg. Dennoch zeigte sich Trainer Nils Bombacher extrem stolz auf sein Team, das eine hervorragende Qualifikation gespielt und alles gegeben habe: „Wir sind natürlich enttäuscht, keine Frage. Aber die Mannschaft hat alles gegeben und eine hervorragende Quali gespielt. Mit Ausnahme der ersten Halbzeit in Troisdorf waren wir den Sportfreunden mindestens ebenbürtig, wenn nicht teils sogar leicht überlegen. Dass es am Ende nicht geklappt hat nehmen wir sportlich als Herausforderung und greifen entsprechend nächste Saison wieder an. Ziel wird mit dieser Mannschaft definitiv erneut einer der vordersten Plätze sein.“

Wegberg-Beeck feiert verdienten Aufstieg

Der FC Wegberg-Beeck hat sich in der Relegation eindrucksvoll durchgesetzt und nach dem 5:2-Torfestival im Hinspiel auch das Rückspiel beim SC Germania Erftstadt-Lechenich mit 3:2 für sich entschieden. Trainer Yannik Gonzales war die enorme Erleichterung und Freude nach dem Schlusspfiff deutlich anzumerken, insbesondere da der Verein bei seinem Amtsantritt mit der U19 in die Bezirksliga abgestiegen war: „Wir sind natürlich sehr sehr glücklich und es fällt eine große Last ab, dass wir es endlich geschafft haben. Als ich nach Wegberg gekommen bin, ist der Verein mit der U19 in die Bezirksliga abgestiegen. Umso schöner ist jetzt der Aufstieg und es ist über die gesamte Saison hinweg auch verdient.“ Den Grundstein für den Sieg im Rückspiel legte seine Mannschaft früh, was für die nötige Sicherheit sorgte: „Nach dem 2:0 war es für uns dann auch klar und wir haben am Ende das Ding gewonnen und sind sehr glücklich. Ein großes Dankeschön an alle, die uns unterstützen, an die Spieler, die eine großartige Saison gespielt haben.“ Für die kommende Saison im Verbandsoberhaus hat Gonzales das Ziel bereits klar formuliert: „Unser Ziel in der nächsten Saison wird der direkte Klassenerhalt sein. Wir wollen den Verein unbedingt in der Mittelrheinliga halten.“ Auf der Gegenseite herrschte nach der erneuten Niederlage Ernüchterung. Erftstadts Trainer Dustin Esser zeigt sich als extrem fairer Verlierer, lässt aber gleichzeitig mit deutlichen Worten zu den strukturellen Problemen im Verein aufhorchen und verkündet im selben Atemzug seinen Rücktritt. Das emotionale und zukunftsorientierte Statement von Dustin Esser: „Wegberg hat natürlich völlig verdient beide Spiele gewonnen. Durch unsere fehlende B-Jugend mussten wir mit fünf vereinslosen Spielern spielen, damit wir überhaupt antreten können und das ganze Ding war leider mit dem Los zum Scheitern verurteilt. Wir als Trainer hatten gestern auch ein Gespräch mit dem Vorstand und haben aufgrund der Perspektive im Verein für uns entschieden, in der neuen Saison getrennte Wege zu gehen. Ich mache jetzt meine B+ Lizenz und mein Trainerteam und ich sind grundsätzlich offen für neue Aufgaben.“