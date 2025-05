Aufstieg & Abschied: »Weiß gar nicht wohin mit meinen Emotionen«

Der Eichstätter Partytross hat mittlerweile das Land verlassen. Ein Großteil des Kaders hat die Feierlichkeiten auf die beliebte spanische Mittelmeerinsel Mallorca verlagert. Ob denn der Aufstiegstrainer auch mit von der Partie ist? "An dieser Stelle mache ich von meinem Schweigerecht Gebrauch", lacht Dominic Rühl vielsagend, als ihn FuPa am Dienstagnachmittag auf dem Handy erreicht. Der VfB ist nach zwei Jahren in der Bayernliga und einer bitteren Erfahrung in der vergangenen Saison, als der Aufstieg in der Relegation hauchdünn verpasst wurde, am Ziel. Die Eichstätter mischen ab sofort wieder in der "Champions League der Amateure" mit, wie der Bayerische Fußball-Verband (BFV) gerne sein Premiumprodukt bewirbt.



Bei aller Ausgelassenheit mischen sich bei Rühl auch nachdenkliche Töne dazwischen: "Es ist sehr emotional für mich. Ich weiß gar nicht wohin mit meinen Emotionen. Natürlich ist da die Freude und auch Stolz auf das, was wir erreicht haben. Wir haben uns zwei Jahre etwas aufgebaut. Wir haben eine neue Spielidee etabliert und haben es zusammen geschafft, rund um den VfB Eichstätt eine Euphorie zu entfachen. Aber leider ist unser gemeinsamer Weg nun auf dem vorläufigen Höhepunkt zu Ende." Bereits kurz vor Weihnachten des vergangenen Jahres hatte der VfB Eichstätt bekanntgegeben, dass die Zusammenarbeit zwischen Trainer und Verein über den Sommer hinaus nicht fortgesetzt wird. Dominik Betz wird zur neuen Saison den Chefcoach-Posten übernehmen, das steht auch schon seit der Winterpause fest.



Dominic Rühl, der in Sulzbach-Rosenberg in der Oberpfalz lebt, hat noch keine neue Aufgabe gefunden. Zumindest ist offiziell noch nichts bekannt. "Für den Moment hab' ich nichts", bestätigt er auf Nachfrage. Umso schwerer fällt es ihm gerade, sich von seiner Meistermannschaft zu verabschieden...