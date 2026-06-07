Aufstieg trotz Abbruch für Fatihspor Mülheim - Mündelheim verliert

Am letzten Spieltag hat Fatihspor Mülheim den Aufstieg in die Bezirksliga gefeiert. Im Heimspiel führte das Team zur Pause mit 5:0 gegen Viktoria Buchholz II. Eine zweite Halbzeit sollte es nicht mehr geben. Damit war der Aufstieg frühzeitig klar, die TuS Mündelheim konnte aus eigener Kraft nicht mehr vorbeiziehen. Beim SV Duissern gab es aufgrund eines späten Gegentors sogar eine knappe 1:2-Niederlage.
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SG Duisburg-Süd 98/20 – SV Rot-Weiss Mülheim 6:2
SG Duisburg-Süd 98/20: Niclas Leon Schulz, Ömer Sen, Adnan Terlemez (61. Abdurrahman Celenk), Ben Heymann, Maximilian Broda, Mert Cos (46. Cagri-Muzaffer Temel), Nurhak Öztas (56. Abdullah Tunik), Leon Pünder, Osman Şahin, Gökhan Sag (62. Batuhan Arslan), Veysel Karasoy (53. Abdurrahman Ayar) - Trainer: Adnan Terlemez
SV Rot-Weiss Mülheim: Dustin Christmann - Trainer: Tim Meyer
Schiedsrichter: Julien Thalhäuser (Voerde) - Zuschauer: 25
Tore: 1:0 Osman Şahin (27.), 2:0 Osman Şahin (28.), 3:0 Osman Şahin (43.), 4:0 Maximilian Broda (51.), 5:0 Leon Pünder (62.), 6:0 Leon Pünder (74.), 6:1 (86.), 6:2 (90.)
TSV Heimaterde Mülheim – Duisburger SV 1900 II 7:3
TSV Heimaterde Mülheim: Jonas Raffaele Frigger, Alexander Prions (49. Pascal Ostrowski), Ole Fiegen (73. Tim Jakubeit), Manuel Fischer, Kevin Borutzki (82. Max Russer), Bryan Lotz, Ziad El Kabbout, Abdoulaye Diallo, Yannick Bargatzky (49. Vincenzo Enzo Prisco), Benjamin Hilberath, Emre Kalayci - Trainer: Dennis Bruhnke
Duisburger SV 1900 II: Tobias Wünnenberg, Adam Levin Feldkamp, Tim Tegge, Hakim Amhamdi, Nick Vollmer, Kleive Vaz Dos Santos Alves (45. Batuhan Avsar), Joel Pfeiffer, Imad Yarroum (45. Marius Nagel), Özgur Karabulut, Önder Karabulut (45. Ousman Touray), Umutcan Zengin - Trainer: Erdinc Sentürk
Schiedsrichter: Süleyman Seyhan (Duisburg) - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Emre Kalayci (4.), 2:0 Ziad El Kabbout (16.), 3:0 Ziad El Kabbout (20.), 4:0 Alexander Prions (24.), 4:1 Özgur Karabulut (45.), 4:2 Ousman Touray (46.), 5:2 Pascal Ostrowski (57.), 5:3 Umutcan Zengin (67.), 6:3 Tim Jakubeit (74.), 7:3 Emre Kalayci (88.)
TuSpo Saarn 1908 – Duisburger SC Preußen 3:0
TuSpo Saarn 1908: Sebastian Pawlik (59. Kevin Kotschwar), Julien Wolterhoff, Tim van De Wetering, Fabian Hübner, Luis Robert Gebauer, Jannis Stedter, Hannes Krüdewagen (46. Konstantin Lucas Wolf), Jenusan Uthayakumar (79. Jonah Maximilian Pepper), Arhan Yusuf Ilkbahar (46. Patrick Junk), Silas Noah Skuppin, Tim-Samuel Bengs (73. Levi Alexander Ott) - Trainer: Marcel Spennhoff
Duisburger SC Preußen: Phil Flügge, Julian Welskop, Sven Juretzko, Martin Sakac, Simon Scherwinsky, Sabisan Santhakumaran, Diar Shindi, Tim Halver, Lukas Schalk, Eren Can Bektas, Sascha Atik - Trainer: Daniel Embers - Spielertrainer: Sascha Atik - Trainer: Max Aust
Schiedsrichter: Murat Güclü (Duisburg) - Zuschauer: 99
Tore: 1:0 Jenusan Uthayakumar (25.), 2:0 Jannis Stedter (60.), 3:0 Jannis Stedter (80.)
SC Croatia Mülheim – Mülheimer SV 07 II 2:0
SC Croatia Mülheim: Efe Özkan (64. Raman Kalefah), Robert Ivic (51. Kai Brückmann), Cristian Conti, Eray Barut, Stipe Maretic, Oliver Krzyok, Kelvin Akwas Antwi Acheampong, John Olaoluwa Taiwo, Fiifi Osei, Fabian Nitsch, Nico Nottelmann - Trainer: Levent Cakmak
Mülheimer SV 07 II: Jan Ari Wusthoff, Lukas Herrenbrück (71. Julian Tasch), Robin Rik Reiner Oschee (87. Noah Fabian Rautzenberg), Jonas Herrenbrück, Theodor Thiesmann (71. Lukas Hermanns), Derek Asamoah, Joschka Hinrichs (61. Philipp Schulte), Stephan Sleziona, Fabian Wohlgemuth, Lasse Marten Ehrentraut, Jonas Haas (56. Nikolaos Gkontoulas) - Trainer: Felix Maly
Schiedsrichter: Thomas Däsler (Mülheim an der Ruhr) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Kelvin Akwas Antwi Acheampong (44.), 2:0 Stipe Maretic (59.)
Fatihspor Mülheim – TuS Viktoria Buchholz II 5:0
Fatihspor Mülheim: Erol Mert Bak, Kaan Aksu, Mert-Ahmed Askar, Miran Zuberovski, Muhammed Demiral, Abdessamad Laktab, Mirac Efe Cakim, Soheib Benhamza, Tunahan Askar, Anil Yildirim, Mervan Aydin - Trainer: Erol Kücükarslan
TuS Viktoria Buchholz II: Frederic Nickels, Nils Panhey, Ilias Dimoudas, Bjarne Claus, Paul Scheidler, Marco Bruckmann, Lucas Kulen, Finn Alimpic, Tobias Junk - Trainer: Phil Szalek
Schiedsrichter: Oliver Klostermann (Duisburg)
Tore: 1:0 Anil Yildirim (25.), 2:0 Mervan Aydin (30.), 3:0 Muhammed Demiral (34.), 4:0 Soheib Benhamza (35.), 5:0 Anil Yildirim (40.)
ETuS Bissingheim – SV Heißen 1:1
ETuS Bissingheim: Pascal Eickelbaum, Tom Jülke (78. Axel Mergel), Kevin Treudt, Niklas Viehrig, Niklas Drath, Nico Hommes (60. Tim Walter), Tobias Boy, Luan Dautaj (46. Fynn Luca Blasitzke), Jan Hammelsbeck (64. Niklas-Martti Bakr), Fabian Busch, Mirco Mergel (56. Julian Buschholtz) - Trainer: Fabian Kümmel
SV Heißen: Luca Hohensee (46. Luca Carli), Yunus Poyaz, Marvin Hohensee, Janick Lehnert, Nils Slawinski, Anas Ben Lhaj, Alperen Keskin, Timo Knapp (64. Dennis Weyandt), Enes Tezsoy, Simon Naumann (66. Fabian Slawinski), Ibrahim Pilig (83. Nils Voltermann) - Trainer: Stefan Hohensee
Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Alperen Keskin (42.), 1:1 Mirco Mergel (45.)
SV Duissern – TuS Mündelheim 2:1
SV Duissern: Alexander Koltermann, Wisdom Chukwubueze Oparah, Hakan Yildirim, Ramón Brünglinghaus, Kevin Hesse, Egzon Krasniqi, Mark Kiss, Aleksi Vrenozi (70. Linus Mühlinger), Richman Amponsah, Abdulrahman Khamis, Faouzi Amhamdi - Co-Trainer: Jeffrey-George Klofac - Trainer: Mehmet Özer
TuS Mündelheim: Olca Varol, Yannic Geiss (46. Marius Wischnewski), Nils Bausch, Till Henkemeier (65. Tim Fabian Juschka), Jan-Felix Juschka (56. Yannick Faltin), Philipp Schneider, Kenneth Geiss, Levin Keldermann (86. Paul Marggraf), Marek Fröhlich (72. Jan Halverkamps), Hussein Hamdan, Max Bausch - Trainer: Celal Büyükimdat - Trainer: Holger Sturm
Schiedsrichter: Jose Carvalho (Duisburg) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Max Bausch (55.), 1:1 Aleksi Vrenozi (67.), 2:1 Richman Amponsah (89.)
Gelb-Rot: Mark Kiss (0./SV Duissern/)
30. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr ETuS Bissingheim - SV Heißen
So., 07.06.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Duissern - TuS Mündelheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - Duisburger SV 1900 II
So., 07.06.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Duisburger SC Preußen
So., 07.06.26 15:15 Uhr SC Croatia Mülheim - Mülheimer SV 07 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr Fatihspor Mülheim - TuS Viktoria Buchholz II
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FSV Duisburg – MTV Union Hamborn 4:3
FSV Duisburg: Burak Güner, Furkan Akay, Ibrahim Kücükarslan, Burak Saglam, Bora Karadag, Ali Basaran, Paul Ihnacho Ikechukwu, Deniz Steven Zarifoglu, Halil Bulut, Emirhan Özer (70. Haluk Türkeri), Abdül Samet Kilic - Trainer: Alperen Bozkurt Sipahi - Trainer: Yusuf Altinisik
MTV Union Hamborn: Lukas Bischoff, Yannik Nawrot, Marcel Linkhorst, Noah Rusche, David Gehle, Noel Gottschling, Niklas Sven Lorek, Jan Niklas Poot, Justin Bock - Trainer: Julian Schubert
Schiedsrichter: Efe Ali Karan - Zuschauer: 69
Tore: 1:0 Bora Karadag (10.), 2:0 Abdül Samet Kilic (15.), 2:1 Marcel Linkhorst (16.), 3:2 Noah Rusche (28.), 3:1 Halil Bulut (35.), 3:3 Niklas Sven Lorek (49.), 4:3 Abdül Samet Kilic (60.)
SC Wacker Dinslaken – RWS Lohberg 3:10
SC Wacker Dinslaken: Marcel Milde, Hauke Ole Würzler, Nils Herbers, Simon Daniel Köhler (46. Pascal Globisch), Kai Joskowiak (61. Endrit Popova), Nico Kerseboom, Fabian Neukamp, Mats Zimmer (46. Jannis Schulz), Tim Pluhnau, Lucas Dziecichowicz, Raphael Rosenthal - Trainer: Frank Pluhnau
RWS Lohberg: Ilkay Oguz, Cem Aydin (81. Ridvan Ucar), Vedad Colakovic, Serkan Durmaz, Emirhan Dickmann, Orkan Güclü, Orkay Güclü, Kudret Ay (56. Özgür Bebek), Samet Caliskan (71. Arda Sevinc), Necati Güclü, Redon Brija (71. Ridvan Ucar) - Trainer: Ugur-Deniz Aydin - Trainer: Burak Aydin
Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Necati Güclü (3.), 0:2 Samet Caliskan (8.), 0:3 Necati Güclü (18.), 1:3 Raphael Rosenthal (25.), 1:4 Necati Güclü (33.), 1:5 Kudret Ay (39.), 1:6 Samet Caliskan (41.), 1:7 Necati Güclü (45.), 1:8 Necati Güclü (60.), 1:9 Necati Güclü (65.), 1:10 Necati Güclü (75.), 2:10 Endrit Popova (78.), 3:10 Nils Herbers (90.)
SV Hamborn 90 – Eintracht Walsum 8:17
SV Hamborn 90: Emirhan Ilyas Sahintürk, Tolga Amac, Yasin Karl Uzun, Melih Özdemir, Dursun Kilicaslan, Teymur Alp Sisman
Eintracht Walsum: Florian Gaal, Denis Movile, Rene-Tobias Rybka (60. Kerim Can Cetin), Cenk Incesu, Bastian Walter, Thierno Saidou Diallo, Sahin Tagay, Fynn Lakovic, Belmin Hadzibajramovic (68. Stefan Kerkenbusch), Tyrese Adamietz, Kevin Bolou - Trainer: Silvio Innocenti
Schiedsrichter: Marco Becker (Mülheim an der Ruhr) - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Rene-Tobias Rybka (15.), 1:1 Teymur Alp Sisman (26.), 1:2 Kevin Bolou (45.), 1:3 Sahin Tagay (51.), 1:4 Kevin Bolou (59.), 1:5 Sahin Tagay (60.), 1:6 Kevin Bolou (63.), 1:7 Kevin Bolou (65.), 2:7 Can Batikan Mert Uzun (67.), 2:8 Kevin Bolou (69.), 3:8 Mehmet Özdemir (72.), 3:9 Stefan Kerkenbusch (75.), 4:9 Bünyamin Sütcü (79.), 4:10 Kevin Bolou (81.), 4:11 Kevin Bolou (83.), 5:11 Bünyamin Sütcü (83.), 5:12 Kevin Bolou (84.), 5:13 Kevin Bolou (85.), 5:14 Kevin Bolou (85.), 5:15 Kevin Bolou (86.), 6:15 Can Batikan Mert Uzun (86.), 7:15 Dursun Kilicaslan (87.), 7:16 Kevin Bolou (88.), 7:17 Kevin Bolou (89.), 8:17 Can Batikan Mert Uzun (89.)
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 – SV Heißen II 2:4
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930: Jens Fritzenwanker, Finn-Luca Verlinden, Kevin Dittmann, Mohamed Amjad Rahla Sabri, David Spazier, José Dobiegala, Daniel Kremer, Noel Cichon, Patrick Marciniak, Alessandro Alagna, Jeremy Ostermann - Trainer: Ugur Kaya
SV Heißen II: Patryk Mariusz Kania, Younes Metlej, Marius Rüddel, Michael Kampka, Marcel Richter (55. Niklas von Braunschweig), Sivan Darman, Pascal Kucza, Jagarkhon Sulaiman Rasheed, Finn Müller, Adam Kozicki, Marcel Christoph Czyrt - Trainer: Pascal Kucza
Schiedsrichter: Thomas Roquet (Duisburg) - Zuschauer: 65
Tore: 0:1 Younes Metlej (22.), 1:1 Kevin Dittmann (47.), 2:1 Noel Cichon (54.), 2:2 Finn Müller (58.), 2:3 Adam Kozicki (70.), 2:4 Jagarkhon Sulaiman Rasheed (88.)
Besondere Vorkommnisse: Pascal Kucza (SV Heißen II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (41.).
FC Albania Duisburg – TV Jahn Hiesfeld 0:3
FC Albania Duisburg: Donald Islami, Valon Beqiri (52. Samir Rexhepi), Sacid Sarikaya, Sefa Sarica, Agim Elshani, Shahin Basholli, Arif Haziraj (35. Leart Jusufi), Amarildo Sharka, Bedirhan Tas, Arnold Basha, Motaz Abbas (52. Resul Mamuti) - Trainer: Mehmet Rustemi - Trainer: Fidan Vojvoda
TV Jahn Hiesfeld: Mats Bennmann, Daniel Hanke, Grady Mayasi (46. Luca Maltig), Tom Schürmann, Kilian Tack, Fynn Buhren (65. Marius Krause), Jonas Nitschke, Ben Ziermann, Marvin Rissel, Emre Fidan (67. Andreas Schwan), Tim Otto - Trainer: Silvano Bedrina
Schiedsrichter: Destiny Osazuwa (Mülheim an der Ruhr) - Zuschauer: 20
Tore: 0:1 Tom Schürmann (23.), 0:2 Grady Mayasi (25.), 0:3 Fynn Buhren (45.)
SuS 09 Dinslaken II – Türkischer SV 1920 Bruckhausen 2:0
SuS 09 Dinslaken II: Justin Bohn (67. Philipp Koch), Stefano Sobolewski (41. Florian Morcinietz), Lukas Borgmann (46. Grischa Falk Steinhoff), Benjamin Kulessa, Nils Krüger, Till Wiegandt (62. Fynn Joshua Behrendt), Emmanuel Eyram Tete, Connor-Bryan Greulich (63. Tobias Bremekamp), Luca Bier, Dmytro Kushneryk
Türkischer SV 1920 Bruckhausen: Ahmad Al Saalm, Dean Luca Arndt, Niklas Poeggel, Fatih Cicekdal (46. Kürsat Abdullah Hizarci), Fehmi Yüksel, Safak Nahircioglu, Robin Tim Gansauge, Burak Derebasi, Younes Bachiri (46. Berkant Tekmen), Mehmet Turhan (46. Ertugrul Erkan), Ümüt-Kaan Kücük - Trainer: Ömer Camuralioglu
Schiedsrichter: Ersi Limanaqi - Zuschauer: 45
Tore: 1:0 Emmanuel Eyram Tete (29.), 2:0 Dmytro Kushneryk (60.)
DJK Vierlinden – Sportfreunde Walsum 09 4:7
DJK Vierlinden: Jan Hendrik Preuten, Matthias Plückelmann, Timur Ugur (33. Julian-Nicolas Wilms), Sascha Schuldt (46. Manuel Ter Laak) (49. Deniz Bergmann), Gajendran Balamurali, Matthias Henning Letsch, Timo Mauritz (46. Jonas Ter Laak) (49. Maurice Schroer), Dennis Grunz, Brendon Sean Spazier, Kevin Blech, Tobias Tönges - Trainer: Daniel Pilch
Sportfreunde Walsum 09: Ismail Uysal, Aykut Kaan Akyüz, Sinan Topal, Haydar Han, Ilhan Enes Özen (46. Berat Acar), Turan Tekin (59. Adem Aslan), Mertkan Yildirim, Fatih Uysal, Can Ahmet Delice, Mehmed Eren Gürman - Trainer: Ömer Okumus - Trainer: Ilyas Uysal
Schiedsrichter: Titus Höke - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Mehmed Eren Gürman (5.), 0:2 Mehmed Eren Gürman (8.), 0:3 Mehmed Eren Gürman (12.), 1:3 Kevin Blech (16.), 1:4 Sinan Topal (24.), 1:5 Sinan Topal (34.), 1:6 Mehmed Eren Gürman (38.), 2:6 Kevin Blech (45.), 2:7 Can Ahmet Delice (63.), 3:7 Brendon Sean Spazier (82. Handelfmeter), 4:7 Brendon Sean Spazier (89.)
30. Spieltag
Mi., 03.06.26 19:30 Uhr FSV Duisburg - MTV Union Hamborn
Sa., 06.06.26 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - RWS Lohberg
Sa., 06.06.26 15:30 Uhr SV Hamborn 90 - Eintracht Walsum
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - SV Heißen II
So., 07.06.26 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - TV Jahn Hiesfeld
So., 07.06.26 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - Türkischer SV 1920 Bruckhausen
So., 07.06.26 15:15 Uhr DJK Vierlinden - Sportfreunde Walsum 09
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