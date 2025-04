AUFSTIEG PERFEKT UND VERTRAGSVERLÄNGERUNG

Wir sind von ihrer Arbeitsweise und der starken Identifikation mit unserem Verein, dem „Kumpelverein“, absolut überzeugt. Es passt sowohl sportlich als auch menschlich, und deshalb war für uns klar, dass wir die Zusammenarbeit in dieser Konstellation gerne fortsetzen möchten.

Der angestrebte Umbruch und die Neuausrichtung unseres Teams sind bereits erfolgreich umgesetzt worden und sollen auch im kommenden Jahr weitergeführt werden. Uwe und Matze betonen, dass noch viele spannende Potenziale sowohl sportlich als auch infrastrukturell auf uns warten.



Aktuell arbeiten wir intensiv an den Planungen für die Saison 2025/2026. Die Gespräche mit einigen Spielern sind bereits finalisiert, und die Kaderplanung befindet sich in vollem Gange. Nachdem die wichtigsten Personalien geklärt sind, möchten wir nun auch das Umfeld unseres Teams weiter begeistern und motivieren – denn gemeinsam sind wir stark!

Vielen Dank für eure Unterstützung und euer Vertrauen. Gemeinsam blicken wir optimistisch in die Zukunft!