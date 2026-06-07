Aufstieg perfekt: Steven Bolln erlöst Heiligenstedten von Olaf Wegerich · Heute, 19:10 Uhr · 0 Leser

Der TSV Heiligenstedten feiert den Landesliga-Aufstieg. – Foto: Jorik Lucht

Der TSV Heiligenstedten hat den Aufstieg in die Landesliga geschafft. Beim TSB Flensburg II reichte der Mannschaft von Trainer Stefan Pohlmann ein 2:2 (0:0)-Unentschieden, um den Aufstieg aus eigener Kraft zu schaffen. Damit ist nur zwei Jahre nach dem Abstieg aus der Landesliga der Wiederaufstieg in die zweithöchste Spielklasse des Landes gelungen. Dabei war der letzte Spieltag der Aufstiegsrelegation nichts für schwache Nerven, denn die beiden zeitgleich angesetzten Spiele in Flensburg und Heikendorf boten Dramatik pur.

In einem über die gesamten neunzig Minuten eher durchschnittlichen Spiel konnten die Gastgeber in der ersten Hälfte deutliche Feldvorteile für sich verbuchen, die wenigen sich bietenden Chancen gegen einen bis dahin sehr defensiv ausgerichteten Gast aus Heiligenstedten aber nicht nutzen. So blieb es bis zur Pause in einem sehr fairen, aber an Höhepunkten armen Spiel, das von Oberligaschiedsrichter Tim Jeschkeit vom Gettorfer SC souverän geleitet wurde, beim torlosen Remis.

„Die Jungs waren blass vor dem Spiel und hatten Respekt vor dem, was da kommt. TSB hat komplett die Kontrolle des Spiels übernommen. Wir kamen leidlich in dem ein oder anderen Konter gefährlich nach vorne“, war dann auch die Bilanz von Gästetrainer Stefan Pohlmann nach den ersten 45 Minuten eher ernüchternd. Doch damit nicht genug: Unmittelbar nach dem Seitenwechsel schockte der TSB die Steinburger durch einen Doppelschlag von Kristian Ivlev (49.) und Luk Albertsen (52.) binnen drei Minuten.

„Wahrscheinlich wären viele Mannschaften eingeknickt“, stellte Gästecoach Pohlmann fest, doch seine Jungs zeigten endlich die gewünschte Reaktion auf dem Platz und präsentierten sich auf einmal hellwach. Endlich waren die Räume, die der TSB bis dahin so konsequent zugestellt hatte, vorhanden, und im Anschluss an einen Eckball gelang den Gästen durch Fynn Krüger (55.) tatsächlich der Treffer zum 1:2, als sich der TSB-Torhüter Padebusch und Innenverteidiger Setzepfandt nicht einig waren.

Fynn Krüger erzielte den Anschlusstreffer für Heiligenstedten. – Foto: Olaf Wegerich

Nun zeigten die Steinburger ihr Potenzial und glänzten durch Selbstvertrauen und Entschlossenheit. Marlon Bolten hatte zunächst noch Pech mit einem Pfostentreffer, doch die Gäste blieben am Drücker und drängten mit Macht auf den Ausgleich. Der gelang zwanzig Minuten vor Spielende Steven Bolln. „Das sind Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Steven hat sich am Dienstag gegen den Türkischen SV Lübeck das Handgelenk gebrochen. Und bis gestern Mittag stand nicht fest, ob er spielen kann. Mit Manschette und Willen war er der Matchwinner“, lobte Pohlmann seinen Mentalitätsspieler.

Steven Bolln erzielte den 2-2 Ausgleichstreffer. – Foto: Olaf Wegerich