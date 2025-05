AUFSTIEG PERFEKT: BW Dingden geht in die Oberliga!

Der Traum vom Aufstieg in die Oberliga Niederrhein lebt und er könnte an diesem Sonntag Wirklichkeit für das Team von Blau-Weiß Dingden werden. Die Mannen von Jürgen Stratmann sind auswärts beim FC Blau-Gelb Überruhr gefordert, der selbst noch jeden Punkt für den Klassenerhalt in der Landesliga, Gruppe 2, benötigt. Alle Höhepunkte der Partie gibt es live bei FuPa.tv. Zudem versorgen wir euch mit einem ausführlichen Ticker und später auch den besten Bildern der Begegnung. Klickt euch rein!

Vier Spieltage stehen in der Landesliga am Niederrhein noch auf der Agenda, eine erste Aufstiegsentscheidung könnte bereits am Nachmittag fallen. Blau-Weiß Dingden, mit sechs Punkten Vorsprung klarer Tabellenführer in der Gruppe 2, benötigt noch einen Punkt, um den rechnerischen Aufstieg unter Dach und Fach zu bringen. Auswärts ist die Mannschaft bei Blau-Gelb Überruhr gefordert, was auf dem Papier auch eine vermeintlich einfache Aufgabe darstellen sollte.