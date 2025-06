Aufstieg oder Titelverteidigung?

Die Ausgangssituation

Aktuell steht der TSV Gera-Westvororte einen Spieltag vor Saisonende an der Tabellenspitze der Landesklasse 1. Dabei haben die Geraer einen Dreipunktevorsprung und zugleich ein um fünf Tore besseres Torverhältnis als der SV Schmölln 1913. Am letzten Spieltag müsste der SVS also im direkten Duell einen Sieg mit drei Toren Unterschied einfahren, um am Ende am TSV vorbeizuziehen und den Meistertitel zu verteidigen. Trotz des recht sicheren Polsters der Gastgeber ist am kommenden Samstag auf dem Sportgelände des TSV Gera-Westvororte absolute Spannung geboten, weshalb sich ein Besuch definitiv lohnen wird. Der Ball rollt ab 15 Uhr.

Schmöllns Aufholjagd

War der Schmöllner Punkteabstand auf den TSV zwischenzeitlich gar auf sechs Punkte angestiegen, hat sich der SVS mit einer eindrucksvollen Rückrunde zurück gekämpft und sich somit dieses Endspiel hart erarbeitet. Die Rückrundentabelle, in der der SV Schmölln von Platz eins grüßt, beweist den starken Lauf der Mannschaft um den leider seit einiger Zeit verletzten Kapitän Florian Pitschel. Angesprochen auf das anstehende Endspiel bestätigt der SVS-Kapitän, dass die Mannschaft schon im Laufe der Rückrunde auf dieses Endspiel geschielt hat. "Vor einigen Wochen haben wir als Mannschaft aufgrund des positiven Laufs immer mal wieder dieses Szenario im Kopf gehabt. Wir haben uns dieses Spiel absolut verdient, wenngleich wir nicht mehr unbedingt damit gerechnet haben. Jetzt freuen wir uns auf den letzten Spieltag und werden alles versuchen", blickt Florian Pitschel positiv auf das kommende Wochenende und hat viel Lob für seine Teamkollegen über, die "alle an einem Strang ziehen". Auch am Kapitän des Tabellenführers ist der Schmöllner Lauf nicht ganz vorbeigegangen. "Schmölln hat eine ganz starke Rückrunde gespielt und auch im Torverhältnis einiges an Boden gut gemacht. Alle unsere Spieler wissen um die Stärken des Gegners, wenngleich wir die Situationen seit ein paar Wochen kennen. Seit vielen Wochen sind wir die Gejagten und haben immer geliefert, weshalb sich an der Situation nicht viel verändert hat", schätzt Tim Richter die Situation sehr realistisch ein und unterstreicht die "sehr gute Stimmung" in der Mannschaft.

Gewohnte Muster

Im Vorfeld eines so bedeutsamen Spiels sollte man meinen, dass beide Mannschaften sich ganz besonders auf diese Partie vorbereiten. Beide Kapitäne blasen jedoch diesbezüglich in das gleiche Horn und vertrauen auf die gewohnten Strukturen in der Trainingswoche. "Tatsächlich ändern wir gar nichts und bereiten uns wie jede Woche im Training spezifisch auf den kommenden Gegner vor. Wir fokussieren uns auf dessen Stärken und trainieren die Situationen mit denen wir den Gegner vielleicht knacken können", gibt Tim Richter Einblicke in die Geraer Trainingswoche vor dem Topspiel. Auch Florian Pitschel stimmt seinem Gegenüber zu und legt den Fokus viel mehr auf das Spiel am Samstag: "Einer besonderen Vorbereitung bedarf es nicht. Es zählen am Samstag nur die 90 Minuten auf dem Platz, in denen man im Kopf bereit sein muss." Aufgrund ihrer Rolle als Kapitäne ihrer Mannschaften, haben beide Spieler in solch einer Woche noch mehr Verantwortung zu tragen. "Ich verhalte mich so wie auch sonst und motiviere meine Mitspieler so gut ich kann. Wenn ich irgendwo eine Anspannung verspüre, versuche ich diese mit einem lockeren Spruch zu lösen", gibt Tim Richter Einblicke in seine Aufgaben als Kapitän. Schmöllns Spielführer Florian Pitschel kann aufgrund einer Verletzung aktuell nicht aktiv mit in das Geschehen eingreifen, was ihn selbst am meisten weh tut. Dennoch versucht der Mittelfeldspieler "alles, um die Mannschaft so gut es geht von außen zu unterstützen."

Das anstehende Spitzenspiel

Bei einem Blick auf die Tabelle bringt diese Partie wirklich alles mit, was man im Vorfeld eines solchen Spitzenspiels erwartet. Die punktetechnisch mit Abstand besten Mannschaften der Liga stellen gleichzeitig auch die beste Abwehr bzw. den geteilten besten Angriff der Liga. Auch beide Kapitäne freuen sich im Vorfeld auf eine gutklassige Begegnung zweier Spitzenmannschaften. "Das Spiel wird vor allem in den Köpfen entschieden und alle Spieler müssen bereit sein. Unser Ziel wird es sein, so schnell wie möglich in die Köpfe des Gegners zu kommen und ein frühes Tor zu erzielen. Wir als SV Schmölln sind sehr stolz darauf, dass wir nach einer komplizierten Saison mit vielen Ausfällen eine solche Partie spielen dürfen", blickt Florian Pitschel freudig auf den kommenden Samstag. Auch Tim Richter freut sich auf das anstehende Topspiel und richtet den Fokus vor allem auf das Vermeiden von Fehlern, wenngleich er sich über die komfortable Ausgangslage bewusst ist: "Ich denke, dass in diesem Spiel die Fehler direkt bestraft werden. Zudem gehe ich von einer sehr umkämpften Partie auf unserem Platz aus. Schmölln muss kommen, wenngleich ich nicht davon ausgehe, dass sie uns direkt hoch anlaufen und uns einen Sturmlauf bieten."