Aufstieg nur knapp verpasst

Mit einem 3:0 Sieg in Neunkirchen, endete für die SpG Steinsfurt-Untergimpern die Saison 25/26. Nur denkbar knapp verpasste das Team damit den dritten Tabellenplatz, der zum Aufstieg in die neu gegründete Landesliga Baden berechtigt hätte. Von Platz drei trennte die Spielgemeinschaft nur ein Punkt. In der Abschlusstabelle belegte die Mannschaft den 6.Tabellenplatz mit 27 Punkten.
8 Siege 3 Unentschieden und 7 Niederlagen führten zu dem bisher besten Ergebnis seit bestehen der Spielgemeinschaft. Mit einem Sieg mehr, der vor allem bei den beiden 1:1 Unentschieden gegen Waldangelloch und in Sattelbach möglich gewesen wäre, hätte es zum Aufstieg gereicht.
Dieser wäre allerdings zu einem Zeitpunkt gekommen indem die Mannschaft einen kleinen Umbruch vornehmen muss. Durch Studium , Ausbildung und Verletzungsbedingt stehen einige Spielerinnen nächste Saison nicht mehr, oder nur eingeschränkt zur Verfügung. Zudem verlässt die Torfrau unser Team Richtung Mühlhausen in die Oberliga.
Daher suchen die Verantwortlichen verstärkt nach neuen Spielerinnen. Dabei spielt es keine Rolle ob Interessierte bisher schon Fussball gespielt haben, oder Neueinsteigerinnen sind. Spielberechtig bei den Frauenmannschaften ist man mit 16 Jahren. Wir würden aber auch jüngeren Mädels eine Trainingsmöglichkeit bieten, um sie an die Frauenmannschaft heranzuführen.
Leider gelingt es uns nicht, die vielen fussballbegeisterten Mädels zusammen zu bringen. Zielgruppe sind hierbei auch die Mädels, die altersbedingt nicht mehr bei den Junioren ihres Heimatsvereins spielen dürften.