Aufstieg nur knapp verpasst SpG Steinsfurt-Untergimpern beendet Saison mit 3:0-Auswärsterfolg in Neunkirchen von brie / TSV · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: L. Kellermann / L. Gut

Mit einem 3:0 Sieg in Neunkirchen, endete für die SpG Steinsfurt-Untergimpern die Saison 25/26. Nur denkbar knapp verpasste das Team damit den dritten Tabellenplatz, der zum Aufstieg in die neu gegründete Landesliga Baden berechtigt hätte. Von Platz drei trennte die Spielgemeinschaft nur ein Punkt. In der Abschlusstabelle belegte die Mannschaft den 6.Tabellenplatz mit 27 Punkten.

8 Siege 3 Unentschieden und 7 Niederlagen führten zu dem bisher besten Ergebnis seit bestehen der Spielgemeinschaft. Mit einem Sieg mehr, der vor allem bei den beiden 1:1 Unentschieden gegen Waldangelloch und in Sattelbach möglich gewesen wäre, hätte es zum Aufstieg gereicht. Dieser wäre allerdings zu einem Zeitpunkt gekommen indem die Mannschaft einen kleinen Umbruch vornehmen muss. Durch Studium , Ausbildung und Verletzungsbedingt stehen einige Spielerinnen nächste Saison nicht mehr, oder nur eingeschränkt zur Verfügung. Zudem verlässt die Torfrau unser Team Richtung Mühlhausen in die Oberliga.