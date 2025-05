Aufstieg nicht mehr in eigener Hand: Warngau stoppt Hartpenning – Weyarn siegt dank Celik

Mit einem 2.1-Erfolg hat Warngau den Hartpenninger Aufstiegsträumen einen harten Dämpfer verpasst. Und Fischbachau brachte sich durch das 3:1 in Irschenberg in die Lauerstellung.

Türkspor Hausham – SV Bayrischzell⇥2:5 (1:1) Tore: 1:0 Aksoy (19.), 1:1 Bleier (20.), 1:2 Schmidt (50.), 1:3 Simmerl (56.), 1:4 Lohmann (64.), 1:5 Scharmann (73.), 2:5 Ay (74.); Zeitstrafen: Mustafa (Türk./63.), Lohmann (SVB/81.). Seit Anfang September konnte Bayrischzell in der A-Klasse nicht mehr siegen. Nun fuhr der SV den ersten Dreier des Jahres 2025 ein. „Es war sicher kein schönes Spiel“, erklärt SV-Torschütze Martin Simmerl. Seine Mannschaft musste aufgrund der zeitgleichen A-Jugend-Partie auf viele Stammkräfte verzichten. Dennoch zeigte das Team großen Einsatz und gewann verdient mit 5:2. „Wir können zufrieden sein, dass wir mal wieder ein Spiel gewonnen haben“, meint Simmerl. Türkspor Hausham verlor nun das achte Spiel in Serie und kann von Glück sprechen, zur Abstiegszone genug Abstand zu haben. „Wir konzentrieren uns voll auf nächste Saison, bei der der altbekannte Türkspor Hausham in alter Stärke wieder ganz vorne mitspielen wird“, erklärt Sprecher Aygün Aydin schon seit mehreren Wochen.

SG Waakirchen-Schaftlach – TSV Weyarn⇥1:4 (1:1) Tore: 1:0 Giglberger (5.), 1:1/1:2/1:3 Celik (43./65./69.), 1:4 Y. Molitor (73.). Die Ausgangslage hätte vor der Partie für beide Teams nicht angespannter sein können. Die Weyarner mussten unbedingt punkten, um die Konkurrenz auf Abstand zu halten, und die SG brauchte dringend Punkte im Abstiegskampf. Mit dieser Einstellung starteten die Waakirchener und waren die erste halbe Stunde lang überlegen. Nach einem Standard ging die SG in Führung. „Ich denke, wir haben zumindest in den ersten 35 Minuten alles taktisch richtig umgesetzt“, erklärt SG-Coach Klaus Fahrner. Kurz vor der Pause kam Weyarn besser in die Partie, und Dreierpacker Sinan Celik brachte die Klosterdörfler auf die Erfolgsspur. In der zweiten Hälfte zeigte der TSV eine seiner besten Saisonleistungen und gewann das Spiel insgesamt verdient. „Was uns aktuell ausmacht ist, dass wir kämpferisch und spielerisch stark sind“, betont Trainer Michael Hub.

TSV Schliersee – SC Wörnsmühl⇥4:1 (2:1) Tore: 0:1 Schneider (34.), 1:1 Haringer (41.), 2:1 Sollinger (41.), 3:1 Haringer (55.), 4:1 Eybel (59.). Der TSV Schliersee gewann das Duell in der oberen Tabellenhälfte gegen den SC Wörnsmühl deutlich mit 4:1. „Der Sieg ist zwar verdient, fällt aber etwas zu hoch aus“, meint TSV-Sprecher Patrick Quinz. Im ersten Abschnitt gestaltete sich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Dennoch konnten die Schlierseer eine Wörnsmühler Führung noch vor dem Pausenpfiff drehen. „Dann war irgendwie so ein bisschen die Luft raus“, berichtet SC-Sprecher Marc Doll, der auch auf die vielen Ausfälle verweist. Die Treffer von Tobias Haringer und Florian Eybel sorgten im zweiten Abschnitt für die Entscheidung. Insgesamt ist es ein Ergebnis, mit dem beide Mannschaften leben können, zumal es maximal um die berühmte goldene Ananas ging und sich nichts mehr am Saisonausgang ändern wird.

SV Warngau – TSV Hartpenning⇥2:1 (0:1) Tore: 0:1 Haltmair (45.), 1:1 A. Scheuck (65.), 2:1 B. Gerr (FE/86.); Zeitstrafe: Kreilinger (TSV/61.). In einem hitzigen und spannenden Derby versaute der SV Warngau dem TSV Hartpenning womöglich den Aufstieg. „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie haben alles versucht“, sagt TSV-Trainer Wacco Schmid. Ohne den verletzten 37-Tore-Stürmer Johannes Noderer konnte Hartpenning beim Erzrivalen Warngau in der ersten Hälfte das Spiel kontrollieren. Im zweiten Abschnitt mutierte die Partie zu einem hitzigen Derby, bei dem Warngau als glücklicher Sieger vom Platz ging. „Ein typisches Derby. Das war nicht gut für uns“, meint TSV-Trainer Wacco Schmid, der lieber die spielerische Linie beibehalten hätte. Das vermeintlich beste Team der Liga hat den Aufstieg nun nicht mehr in der Hand und muss auf die SG Tegernseer Tal hoffen.

TSV Irschenberg – SF Fischbachau⇥1:3 (0:1) Tore: 0:1 Simbeck (36.), 0:2 Isenmann (47.), 1:2 Klinke (57.), 1:3 Isenmann (Elfmeter/64.). Die SF Fischbachau machten beim Derby in Irschenberg ihre Hausaufgaben und klettern einen Spieltag vor dem Saisonende auf den Relegationsrang. „Sie wollten uns ärgern, haben es aber nicht geschafft“, berichtet SF-Trainer Hans Ostner. Dabei dominierten die Gäste das Spiel von Beginn an, verpassten es aber, höher in Führung zu gehen. Nach Wiederanpfiff erhöhte Fischbachau und kassierte durch eine Unachtsamkeit direkt Irschenbergs Anschlusstreffer. Ein verwandelter Elfmeter von Doppelpacker Heinrich Isenmann sorgte für die Entscheidung. „Jetzt haben wir den Relegationsplatz selbst in der Hand und haben die Chance, einen Patzer von Weyarn zu bestrafen“, sagt Ostner. Man müsse jedoch bis zum Schluss konzentriert weiterarbeiten.