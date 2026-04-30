Aufstieg? Nein danke – bewusste Entscheidung für den eigenen Weg Bevor am 1.Mai der SV Walschleben als Tabellenführer den FC Borntal begrüßt, wirft eine Entscheidung bereits seinen Schatten voraus. von Christopher Plischka · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Trotz einer bislang fast makellosen Rückrunde wird der Weg des SV Walschleben im nächsten Jahr in der Landesklasse weitergehen. Trainer Steffen Ehrich steht voll und ganz hinter dieser Entscheidung. – Foto: Marcel Bube

Der sportliche Rahmen könnte kaum größer sein – Tabellenführer, Jubiläum, Feiertagsspiel. Doch die eigentliche Schlagzeile rund um das Duell zwischen SV Empor Walschleben und FC Borntal Erfurt liegt in einer Entscheidung, die über den Spieltag hinaus Wirkung entfaltet: Walschleben verzichtet auf sein mögliches Aufstiegsrecht.

Kurz vor Ablauf der Frist hat sich die Vereinsführung des SV Empor Walschleben gemeinsam mit der Mannschaft klar positioniert. Trotz Tabellenführung und realistischen Chancen auf die Meisterschaft wird der Verein im Falle des sportlichen Erfolgs nicht in Thüringens höchste Spielklasse aufsteigen. Abteilungsleiter Christoph Tanz macht deutlich, dass diese Entscheidung kein Schnellschuss war, sondern das Ergebnis eines intensiven Austauschs innerhalb des Vereins. In einer außerordentlichen Zusammenkunft wurde die aktuelle Situation analysiert und ein Blick in die Zukunft geworfen. „Bei der Bewertung der Ist-Situation – Tabellenplatz 1 bei noch sechs ausstehenden Spielen und einer hungrigen und selbstbewusst auftretenden Mannschaft – ist die Zielstellung klar: Wir wollen die tolle Saison krönen und Meister werden.“

Doch genau hier setzt die Besonderheit an. Denn der sportliche Erfolg würde automatisch den Aufstieg bedeuten – ein Schritt, den der Verein bewusst nicht gehen möchte: „Trotz aller Überzeugung, wohlwissend ob unserer Stärken, gehen wir das Restprogramm mit der gebotenen Demut und dem nötigen Respekt gegenüber unseren sportlichen Konkurrenten an.“ Die Regularien zwangen den Verein dennoch zu einer frühzeitigen Entscheidung. Dabei wurden beide Szenarien umfassend durchdacht: „Als Vereinsführung haben wir uns mit beiden Szenarien auseinandergesetzt, eine Absicherung beider Wege wirtschaftlich, strukturell und organisatorisch gewährleistet, aber auch Einigkeit garantiert, die Entscheidung der Mannschaft zu tragen.“