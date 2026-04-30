Aufstieg? Nein danke – bewusste Entscheidung für den eigenen Weg

Der sportliche Rahmen könnte kaum größer sein – Tabellenführer, Jubiläum, Feiertagsspiel. Doch die eigentliche Schlagzeile rund um das Duell zwischen SV Empor Walschleben und FC Borntal Erfurt liegt in einer Entscheidung, die über den Spieltag hinaus Wirkung entfaltet: Walschleben verzichtet auf sein mögliches Aufstiegsrecht.
Kurz vor Ablauf der Frist hat sich die Vereinsführung des SV Empor Walschleben gemeinsam mit der Mannschaft klar positioniert. Trotz Tabellenführung und realistischen Chancen auf die Meisterschaft wird der Verein im Falle des sportlichen Erfolgs nicht in Thüringens höchste Spielklasse aufsteigen.
Abteilungsleiter Christoph Tanz macht deutlich, dass diese Entscheidung kein Schnellschuss war, sondern das Ergebnis eines intensiven Austauschs innerhalb des Vereins. In einer außerordentlichen Zusammenkunft wurde die aktuelle Situation analysiert und ein Blick in die Zukunft geworfen. „Bei der Bewertung der Ist-Situation – Tabellenplatz 1 bei noch sechs ausstehenden Spielen und einer hungrigen und selbstbewusst auftretenden Mannschaft – ist die Zielstellung klar: Wir wollen die tolle Saison krönen und Meister werden.“
Doch genau hier setzt die Besonderheit an. Denn der sportliche Erfolg würde automatisch den Aufstieg bedeuten – ein Schritt, den der Verein bewusst nicht gehen möchte: „Trotz aller Überzeugung, wohlwissend ob unserer Stärken, gehen wir das Restprogramm mit der gebotenen Demut und dem nötigen Respekt gegenüber unseren sportlichen Konkurrenten an.“
Die Regularien zwangen den Verein dennoch zu einer frühzeitigen Entscheidung. Dabei wurden beide Szenarien umfassend durchdacht: „Als Vereinsführung haben wir uns mit beiden Szenarien auseinandergesetzt, eine Absicherung beider Wege wirtschaftlich, strukturell und organisatorisch gewährleistet, aber auch Einigkeit garantiert, die Entscheidung der Mannschaft zu tragen.“
Am Ende gab die Mannschaft den Ausschlag – mit einem klaren Votum: „Trotz natürlich kontroverser Ansichten hat sich der Großteil der Mannschaft für einen weiteren Weg in der Landesklasse ausgesprochen. Kernthema der nächsten Spielzeit wird es demnach sein, die bis dato gezeigten Leistungen zu verstetigen, den Integrationsprozess junger Spieler weiter voranzutreiben und der Spielklasse entsprechend adäquate Trainingsbedingungen mit dem Bau des Kunstrasenplatzes zu schaffen.“
Tanz betont dabei ausdrücklich, dass diese Entscheidung nichts an der Wertschätzung für die aktuelle Saison ändert: „Wir betonen an der Stelle ganz deutlich, dass wir als Verein unheimlich stolz auf die Leistungen und die Entwicklung unserer ersten Mannschaft sind.“
Ehrich mahnt: Fokus auf den Ligaalltag
Trainer Steffen Ehrich ordnet die Situation gewohnt sachlich ein. Für ihn steht trotz aller Begleitumstände der Ligaalltag im Vordergrund. Gerade mit Blick auf das anstehende Spiel gegen Borntal mahnt er zur Konzentration. Walschleben geht mit einem leicht ausgedünnten Kader in das Jubiläumswochenende, kann die Ausfälle aber kompensieren. Die erstmalige Tabellenführung der Vereinsgeschichte sei ein besonderer Moment – doch entscheidend sei, diese Position auch zu verteidigen. Mit dem FC Borntal Erfurt wartet dabei ein unangenehmer Gegner. Ehrich beschreibt den Aufsteiger als spielstark und mit enormem Potenzial ausgestattet. Entsprechend erwartet er eine „Mammutaufgabe“ und ein enges Spiel, das zeigen wird, ob Walschleben den „Platz an der Sonne“ behaupten kann.
Die Rahmenbedingungen sind außergewöhnlich: 100 Jahre Vereinsgeschichte, viele Zuschauer und eine Mannschaft, die sportlich liefert. Doch genau darin sieht Ehrich auch eine mögliche Gefahr. "Wir erwarten viele Zuschauer und ich hoffe, dass das Artikulieren und das Beschäftigen mit möglichem Aufstieg nicht bei dem ein oder anderen von der viel wichtigeren Frage des Ligaalltags ablenkt." Sein persönlicher Fokus ist daher klar: Erst die Aufgabe gegen Borntal erfolgreich bewältigen, dann feiern.