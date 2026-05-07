Aufstieg naht für Inter – Schöneberg droht Bezirksliga

Landesliga Staffel 1 bringt Spannung im Aufstiegs- und Abstiegskampf. FC Internationale Berlin steuert mit großen Schritten Richtung Meisterschaft und Berlin-Liga. Dahinter kämpft Sportfreunde Johannisthal um den Relegationsplatz gegen den aktuellen Zweiten der Staffel 2, den Köpenicker FC. Im Tabellenkeller stehen vor allem Neukölln, Berolina Mitte, Hürtürkel und Empor II unter Druck.
Preussen II steht mit 29 Punkten im unteren Mittelfeld und benötigt weiter Punkte für den Klassenerhalt. Friedenau spielt mit 41 Punkten eine stabile Saison im oberen Tabellenbereich. Die Gäste gehen mit der besseren Ausgangslage in die Partie.
Beide Teams trennen sieben Punkte. Pfeffersport kämpft mit 26 Punkten weiter gegen den Absturz, während der Berliner SC II sich mit 33 Punkten etwas Luft verschafft hat. Für die Gastgeber ist ein Heimsieg enorm wichtig.
Empor II steht mit 25 Punkten weiter unter Druck und braucht dringend Zähler im Abstiegskampf. Spitzenreiter Internationale reist mit 62 Punkten an und will den nächsten Schritt Richtung Berlin-Liga machen. Die Rollen sind klar verteilt.
Schöneberg hat 29 Punkte und will den Abstand nach unten vergrößern. Hürtürkel steht mit 24 Punkten gefährlich nah an den Abstiegsplätzen. Ein direktes Duell im unteren Mittelfeld mit hoher Bedeutung.
Der Berliner SV 92 bleibt mit 50 Punkten erster Verfolger von Johannisthal und braucht einen Sieg, um den Druck auf Platz zwei hochzuhalten. Charlottenburg-Wilmersdorf steht mit 35 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Die Gäste reisen mit klarer Zielsetzung an.
Die Berliner Amateure stehen mit 34 Punkten im Mittelfeld und wollen die Saison stabil zu Ende bringen. Schlusslicht Berolina Mitte benötigt mit 14 Punkten dringend ein Erfolgserlebnis. Für die Gäste zählt im Abstiegskampf inzwischen jeder Punkt.
Das Topspiel des Spieltags: Johannisthal verteidigt mit 56 Punkten den Relegationsplatz, Hilalspor liegt mit 43 Punkten auf Rang vier. Die Gastgeber wollen den Vorsprung auf den Berliner SV 92 behaupten, während Hilalspor weiter nach oben schielt.
Borsigwalde steht mit 31 Punkten im Mittelfeld und will endgültig Ruhe nach unten schaffen. Neukölln steckt mit 16 Punkten tief im Tabellenkeller und braucht dringend Punkte. Für die Gäste wird die Lage immer kritischer.
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