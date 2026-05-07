Aufstieg naht für Inter – Schöneberg droht Bezirksliga

Borsigwalde steht mit 31 Punkten im Mittelfeld und will endgültig Ruhe nach unten schaffen. Neukölln steckt mit 16 Punkten tief im Tabellenkeller und braucht dringend Punkte. Für die Gäste wird die Lage immer kritischer.

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