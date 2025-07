Aufstieg mit beiden Teams im Visier

Nach einer durchwachsenen Hinrunde konnte der TSV Spangenberg in der Rückrunde deutlich zulegen. Für die neue Saison lautet das klare Ziel: beide Herrenteams sollen den Aufstieg schaffen.

„In der Hinrunde haben wir leichtfertig Punkte verschenkt und mussten uns als Team erst finden“, blickt Trainer Pascal Pfeiffer auf die vergangene Spielzeit zurück. Umso erfreulicher die Entwicklung im Frühjahr: Die Mannschaft trat gefestigt auf, sammelte Punkte – und legte damit das Fundament für neue Ambitionen.

Die Sommervorbereitung startet am 28. Juni. Highlight ist die Sportwoche vom 3. bis 6. Juli mit Einlagespielen der A-Jugend und Altherren, einem Jedermannturnier am Samstag sowie Testspielen beider Seniorenteams gegen Obermelsungen I und II zum Abschluss am Sonntag.