Aufstieg klar gemacht: Obernissa kehrt in die Kreisliga zurück

– Foto: Eintracht Obernissa

Der FC Eintracht Obernissa darf sich ab sofort wieder Kreisliga nennen. Im entscheidenden Spiel im Fernduell mit dem FC Einheit Bad Berka II ließ die Mannschaft keine Zweifel aufkommen und gewann souverän mit 3:0 (1:0) gegen Fortuna Griesheim:

Dabei begann die Partie zunächst mit einem nervösen Gastgeber, der Griesheim immer wieder ins Spiel kommen ließ. Erst der wichtige Dosenöffner durch Toptorjäger Tim Glöckner in der 21. Minute brachte die Wende.

Mit der Führung im Rücken übernahm Obernissa zunehmend die Kontrolle und spielte die Partie weitgehend souverän zu Ende. Nach dem Seitenwechsel sorgten Matthias Heier und Martin Menger vor rund 160 Zuschauern für die weiteren Treffer und machten den Aufstieg endgültig perfekt.