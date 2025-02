„Aufstieg kann man nicht planen“

Bei Fußballvereinen, die nicht das Glück haben, einen Kunstrasen ihr Eigen nennen zu können, ist in der Wintervorbereitung Kreativität und Flexibilität gefragt. So will man auch beim TSV Moosach nicht zu früh ins Risiko gehen und den Trainingsplatz möglichst lange schonen. „Wir trainieren in der Turnhalle, der Soccerhalle und haben zweimal einen Kunstrasen der Sportschule Oberhaching angemietet“, kann Moosachs Spartenleiter Jürgen Werner den TSV-Herren um Spielertrainer Marc Koch anderweitig noch den Klassiker „Waldlauf“ empfehlen, um sich abseits der Naturrasenfläche in Form zu bringen.

Sieben Teams noch im Aufstiegsrennen der A6 dabei