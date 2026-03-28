Aufstieg ist weiter ein Thema beim SC Kapellen

Kapellen geht ambitioniert in die letzte Saisonphase. – Foto: Claudia Pillekamp

Jörg Ferber, für den im Sommer nach dann insgesamt sechs Jahren Schluss ist als Sportlicher Leiter beim Landesligisten SC Kapellen, hat im Fußball schon zu viel erlebt, als dass ihn Rückschläge noch aus der Fassung bringen könnten. Und so betrachtet er die veränderte Lage im Aufstiegsgeschäft vor dem Heimspiel des SCK am Sonntag gegen die im Tabellenkeller hängende TuRU Düsseldorf gelassen. „Für uns ändert sich dadurch nichts.“

Direkter Aufstieg ist unwahrscheinlich

Und das ist die neue Lage: Weil in der Regionalliga West sowohl der Wuppertaler SV als auch der SSVg Velbert in argen Abstiegsnöten stecken, ist es eher unwahrscheinlich, dass aus den beiden Landesligen am Niederrhein insgesamt vier Mannschaften in die Oberliga aufsteigen. Schafft es der WSV, den nur ein Punkt vom SV Rödinghausen auf dem rettenden 14. Platz trennt, trotz großer Unruhe im Verein noch irgendwie, das Ruder rumzureißen, könnten sich in der Landesliga immerhin die Vizemeister um ein weiteres Ticket für die Oberliga streiten.

Dass der direkte Aufstieg erst mal futsch ist, lässt Ferber aus zwei Gründen kalt: „Klar, Solingen Wald liegt neun Punkte voraus, ist aber noch nicht durch. Und wenn es für uns am Ende nicht reicht, dann ist das eben so. Wir haben unser Ziel, nicht abzusteigen, schon erreicht. Wir spielen Fußball, um möglichst viele Punkte zu holen und in der Tabelle möglichst weit oben zu stehen. Vom Aufstieg haben wir nie geredet.“

Rang zwei überhaupt zu halten, sei schon eine riesige Aufgabe, findet er. Der DV Solingen sitzt dem SCK mit nur einem Punkt Rückstand im Nacken, der ASV Süchteln hat als Tabellenvierter fünf Punkte weniger auf dem Konto.

Die jahresübergreifend seit acht Spielen ungeschlagenen Kapellener wissen freilich um ihre Stärke und gehen selbstbewusst ins Duell mit TuRU Düsseldorf. Das Team aus Oberbilk, in der Oberliga über viele Jahre hinweg ein Kandidat für den Aufstieg in die Regionalliga, trennen nur zwei Punkte von Platz 15, der am Ende der Saison auf direktem Weg in die Bezirksliga führen würde. „Wir sind der Favorit in diesem Spiel“, stellt Ferber darum fest, weiß aber nicht erst seit dem 1:1 im Hinspiel um die Stärke des Kontrahenten. „Die hatten halt ein bisschen Pech mit Verletzungen.“ Von einem guten Ausgang der Partie ist er dennoch überzeugt: „Wenn wir hundert Prozent auf die Platte bekommen, mache ich mir keine Sorgen.“