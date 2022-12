Aufstieg ist kein Muss, aber ein logischer Schritt Der SV Haselbach könnte den Sprung in die Kreisliga schaffen – Die Entwicklung spricht für sich

Anfang September sah alles danach aus, als würde der SV Haselbach unbeirrt in Richtung Kreisliga marschieren. Mit 19 Punkten nach sieben Spielen führte die Mannschaft aus dem Kreis Schwandorf die Kreisklasse Nord komfortabel an, schlug die Gegner in aller Regel souverän. Dann jedoch folgte der Einbruch.

Nach nur einem Sieg in den folgenden acht Partien verlor der SVH zwar langsam den Anschluss an die Tabellenspitze, den möglichen Aufstieg hat man aber noch lange nicht aus den Augen verloren. „Immerhin haben wir die letzten drei Spiele wieder gewinnen können. Deshalb gehen wir trotzdem mit einem positiven Gefühl in die Winterpause“, sagt Abteilungsleiter Stefan Fischer. Schaut man auf die Tabelle, gibt es auch allen Grund zur Zuversicht. Der SV Haselbach steht punktgleich mit dem SV Kemnath auf Relegationsplatz zwei, lediglich Tabellenführer Pullenried scheint mit acht Zählern Vorsprung ein wenig enteilt zu sein. „Wenn Pullenried schwächelt, wollen wir natürlich da sein. Aber realistischerweise kann das Ziel nur die Relegation sein“, so Fischer.

Dass die Mannschaft das Zeug für ganz oben hat, hat sie nicht zuletzt in den Aufeinandertreffen mit dem Tabellenführer gezeigt. So fügte der SVH dem SV Pullenried gleich am ersten Spieltag die bis dato einzige Saisonniederlage zu und brachte ihn auch im Rückspiel (1:1) an seine Grenzen. Am Ende fehlte, wie so oft in der laufenden Spielzeit, das nötige Spielglück.

Die größten Probleme machte über die gesamte Spielzeit hinweg allerdings die Personalsituation. Meist war man auf Unterstützung der zweiten Mannschaft angewiesen, teilweise reaktivierte man sogar Spieler aus dem Ruhestand. „Wir konnten deshalb von der Bank meistens nicht wirklich nachlegen“, erklärt der Abteilungsleiter. Trotz allem zieht Fischer ein positives Fazit, was die spielerische Weiterentwicklung der Mannschaft angeht. Im Sommer übernahm Florian Mulzer das Amt des Spielertrainers von Daniel Bohnert, der mittlerweile in Schwarzenfeld aktiv ist. Nicht nur als Übungsleiter, sondern auch auf dem Feld konnte der 29-Jährige mit bereits neun Treffern überzeugen. Mit 50 Toren stellt der SVH zudem die beste Offensive der Liga.