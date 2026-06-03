Aufstieg ist das Ziel: Olching II will es dem ersten Team gleichtun

Der SC Olching II (in Blau) im Spiel gegen den SC Unterpfaffenhofen II (in Rot). – Foto: Hans Kürzl

Die zweite Mannschaft des SC Olching spielt beim Gautinger SC um den Aufstieg. Trainer Alexander Strahberger sieht sein Team nicht als Favorit.

Als Favorit sieht Strahberger seine Mannschaft trotz der starken Form nicht. „Wir wissen schon, dass wir das unterklassige Team sind“, sagt der Olchinger Trainer. Darauf, dass sich Gauting erst am letzten Spieltag in die Relegation gerettet hat und als Kreisklassist eher unter Druck steht, will er sich nicht verlassen.

Den Lauf und die Euphorie aus zuletzt vier Siegen in Serie will die zweite Mannschaft des SC Olching in die Relegation mitnehmen. „Diese Runde ist für mich und die Mannschaft aber eine neue Situation, die wir mit viel Respekt annehmen“, sagt Trainer Alexander Strahberger vor dem Hinspiel am Donnerstag um 14 Uhr beim Gautinger SC.

Natürlich sei der SCO II in der angenehmeren Situation. „Aber wenn du so weit gekommen bist, willst du auch den Erfolg“, betont Strahberger. Seine Mannschaft habe sich die Aufstiegschance über die gesamte Saison erarbeitet – mit der stärksten Offensive und der zweitbesten Defensive der Liga. In den beiden letzten Partien hätten die Spieler für seinen Geschmack allerdings schon etwas zu sehr an die Relegation gedacht. „Da war durchaus noch ein wenig Luft.“

Nach drei Jahren in der A-Klasse wäre der Aufstieg auch für den Verein wichtig. „Es ist immer gut, wenn die Erste aufsteigt und die Zweite gleich nachrücken kann“, sagt Strahberger. Der Unterstützung des frisch gekürten Landesligisten darf sich die Reserve jedenfalls sicher sein. (Hans Kürzl)