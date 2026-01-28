Aufstieg in Sicht: Tasmania rüstet auf und holt Regionalliga-Angreifer

– Foto: Sebastian Räppold

Der SV Tasmania Berlin macht Ernst und verstärkt seinen Kader weiter. Vom BFC Preussen kommt ein Flügelstürmer mit reichlich Regionalliga-Erfahrung.

Mit den Zugängen von Fatih Baca (BFC Dynamo) und Adjakson Ramos (vereinslos) hat Tas in diesem Winter bereits zwei Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt setzen können. Zudem konnte man Torjäger Pedro Vitor Cruz Magalhaes von einer vorzeitigen Vertragsverlängerung überzeugen. Nun haben die Berliner erneut zugeschlagen und einen weiteren Baustein für das große Ziel verpflichtet.

Mitte Februar steigt der SV Tasmania Berlin ins Pflichtspieljahr 2026 ein. Mit dem Auswärtsspiel beim FC Hansa Rostock II am 15.02. startet dann Teil zwei der Mission Meisterschaft und Aufstieg in die Regionalliga Nordost. Derzeit stehen die Neuköllner an der Spitze der NOFV Oberliga Nord, doch mit Lichtenberg 47 sitzt ein Konkurrent im Nacken.

Shean Mensah wechselt vom letztjährigen Oberliga-Meister BFC Preussen an die Oderstraße. Der 26-Jährige, der bereits vier Spielzeiten lang für Blau Weiß 90 Oberliga spielte und in seiner erfolgreichsten Saison elf Tore erzielen konnte, sammelte in den vergangenen Jahren reichlich Regionalliga-Erfahrung. Angefangen bei der VSG Altglienicke spielte Mensah anschließend für Viktoria Berlin, ehe er nach Altglienicke zurückkehrte. Die vergangenen sechs Monate trug er schließlich das Trikot des Aufsteigers BFC Preussen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von SV Tasmania Berlin (@svtasmaniaberlin_official)

