Aufstieg in Sicht: Derby bei Chemie Adlershof

Am Sonntag, den 18. Mai, trifft die 1. Herrenmannschaft von Askania Coepenick auswärts auf den SV Chemie Adlershof. Anstoß ist um 15:15 Uhr auf dem Fritz-Lesch-Sportplatz, Dörpfeldstraße 89, 12489 Berlin.

Es ist ein richtungsweisender Spieltag für Askania Coepenick: Mit aktuell 55 Punkten aus 22 Spielen steht das Team an der Spitze der Tabelle und ist seit 21 Spielen ungeschlagen. Mit einem Sieg in Adlershof kann der vorzeitige Aufstieg in die Kreisliga A rechnerisch perfekt gemacht werden.