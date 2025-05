Aufstieg in Rheindahlen fast abgehakt

Seit dem Abstieg in die Kreisliga A im Jahr 2015 wartet der SC Rheindahlen auf eine Rückkehr in die Bezirksliga. In dieser Saison schien der Aufstieg hingegen für das Team von Trainer Michael von Amelen lange Zeit ein realistisches Szenario: Mit Türkiyemspor lieferte sich Rheindahlen über Wochen ein Duell um Platz zwei, der ebenfalls für den Bezirksliga-Aufstieg reicht. Doch am vergangenen Wochenende kassierte die Mannschaft mit der 0:4-Niederlage beim SV Otzenrath einen empfindlichen Dämpfer. Vier Punkte beträgt der Rückstand nun auf Türkiyemspor, fünf Spieltage bleiben noch bis zum Saisonende.

„Es war ein gebrauchter Tag für uns“, so Trainer Michael von Amelen, „auf dem Naturrasen in Otzenrath hatten wir dem Gegner nichts entgegenzusetzen.“ Allerdings hielt sich seine Enttäuschung mit Blick auf die Tabelle in Grenzen. „Ganz ehrlich, ich bin nicht traurig, dass sich das Thema Bezirksliga nun fast erledigt hat“, so von Amelen.

Diese Aussage überrascht. Sie ist jedoch wohlüberlegt vom Trainer. „Unsere über 30-jährigen Spieler würden sich den Trainingsaufwand einer höheren Liga vermutlich nicht mehr antun. Und den Jüngeren fehlt es noch an Erfahrung, um in der Bezirksliga bestehen zu können“, so von Amelen. Aus seiner Sicht käme ein Aufstieg in diesem Jahr noch zu früh: „Vielleicht sind wir in zwei, drei Jahren so weit.“

Hinzu kommt die schwierige finanzielle Lage, mit der viele Amateurvereine zu kämpfen haben. „Wir können es uns schlicht nicht leisten, externe Spieler für viel Geld zu holen, die uns auf ein höheres Level bringen. Wenn man sieht, was in den Kreisligen teilweise an Geldern an die Spieler gezahlt wird, können wir da nicht mithalten“, sagt von Amelen. Mit Blick auf das Niveau in der Bezirksliga sagt er mit Bezug auf Odenkirchen: „Was die allein an Qualität in ihren Reihen haben, trotzdem kämpfen sie gegen den Abstieg in der Bezirksliga. Das möchte ich gerne vermeiden.“

Dabei lief die erste Saison unter von Amelen in Rheindahlen höchst vielversprechend. Gegen Tabellenführer Lürrip setzte es zwei Niederlagen – die knappe 0:1-Pleite im Rückspiel war dennoch respektabel im Gegensatz zum 1:8-Debakel in der Hinrunde. Gegen Türkiyemspor teilte man sich in beiden Duellen die Punkte, und gegen die viertplatzierten Sportfreunde Neersbroich feierte Rheindahlen zwei 2:1-Erfolge. Doch gerade gegen vermeintlich schwächere Teams tat sich der SCR oft schwer, siegte nur knapp und zeigte ungewohnte Schwächen.

Woran das liegt? Von Amelen bleibt vage. „Vielleicht ist es Kopfsache. Wenn du nicht jedes Spiel mit 100 Prozent angehst, wird es schwer.“ Zudem kritisiert er die Trainingsbeteiligung: „Wenn da nicht regelmäßig alle mitziehen, wirkt sich das auch auf die Leistungen am Wochenende aus.“ Der Aufstieg bleibt in dieser Saison also wohl erneut ein Traum. Von Amelen ist dies gegenwärtig aber gar nicht unrecht.