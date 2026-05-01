Aufstieg in Reichweite – VfL Osnabrück vor historischem Schritt

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Wenn der SV Wehen Wiesbaden am Sonntag den VfL Osnabrück empfängt (16:30 Uhr), geht es um mehr als nur drei Punkte. Es ist das 26. Drittligaduell beider Teams – kein anderes Spiel wurde seit Gründung der Liga so häufig ausgetragen.

Seit dem Trainerwechsel zu Daniel Scherning zeigte der SVWW zunächst eine positive Entwicklung, fiel im April jedoch deutlich zurück. Sieben Spiele ohne Sieg und 14 Gegentore in fünf Partien markieren den jüngsten Leistungsabfall.

Die Ausgangslage ist klar: Osnabrück reist als Tabellenführer an und kann mit einem Sieg den Aufstieg in die 2. Bundesliga endgültig sichern. Wiesbaden hingegen steckt im formellen Niemandsland der Tabelle, hat aber gegen Topteams in dieser Saison bereits mehrfach seine Gefährlichkeit gezeigt.

Defensiv gehört Wiesbaden weiterhin zu den stabileren Teams der Liga, kassierte aber zuletzt wiederholt späte Gegentore. Insgesamt steht der SVWW bei 47 Gegentreffern – drittbeste Defensive der 3. Liga.

VfL Osnabrück: Formstark, effizient und rekordnah

Der VfL reist mit breiter Brust nach Hessen. Zehn Siege aus den letzten elf Spielen und drei Erfolge in Serie unterstreichen die aktuelle Dominanz.

Besonders auffällig:

19 Kontertore (Ligabestwert)

nur 27 Gegentore insgesamt

16 weiße Westen von Keeper Lukas Jonsson

Die Mannschaft von Timo Schultz hat zudem die Chance, einen Vereinsrekord einzustellen: Mit aktuell 73 Punkten steht man auf Augenhöhe mit der historischen Aufstiegssaison 2018/19.

Das Duell verspricht klare Gegensätze:

Wiesbaden: physisch stark, viele Fouls, gefährlich bei Standards

Osnabrück: kompakt, konterstark, ligaweit effizient im Umschalten

Trainer Timo Schultz erwartet genau diesen Spannungsbogen – und warnt vor der Standardqualität des Gegners.

Die Statistik ist eindeutig:

14 Siege für Wiesbaden

7 Siege für Osnabrück

8 Niederlagen des VfL gegen keinen anderen Drittligisten mehr

Auch Trainer Daniel Scherning hat gegen Osnabrück bislang eine makellose Bilanz.

Aufstiegsszenario

Die Rechnung ist simpel: Ein Punkt reicht dem VfL Osnabrück für den Aufstieg. Parallel könnten bereits Ergebnisse der Konkurrenz aus Duisburg und Cottbus für die Entscheidung sorgen.

Die Spannung bleibt dennoch hoch – denn der Gegner hat bereits mehrfach bewiesen, dass er Tabellenführer schlagen kann.

Ein Spiel zwischen Druck und Geschichte:

Der VfL steht vor dem großen Schritt in die 2. Bundesliga, Wehen Wiesbaden vor dem Anspruch, den Favoriten erneut zu ärgern. Alles spricht für ein Duell, das weniger von Tabellenkonstellationen als von Nervenstärke entschieden wird.