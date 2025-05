Aufstieg in die Oberliga: Aus Sieben mach Vier

In der Verbandsliga Südwest gibt es zwischen dem aktuellen Spitzenreiter TSV Gau-Odernheim (64 Punkte) sowie dem einen Zähler zurückliegenden FV Dudenhofen einen Zweikampf um die Meisterschaft. Am vergangenen Samstag hatte es in Dudenhofen im Anschluss an die völlig überraschende 1:4 (0:2)-Heimklatsche gegen die stark abstiegsgefährdete TSG Pfeddersheim lange Gesichter gegeben. Da passte es irgendwie genau ins Bild hinein, dass am nächsten Tag dem TSV Gau-Odernheim ein einziger Treffer genügte, um sich in Marienborn denkbar knapp mit 1:0 (1:0) durchzusetzen und so den FV Dudenhofen von der Tabellenspitze zu verdrängen. In der Verbandsliga Südwest findet der letzte Spieltag erst am Sonntag, 1. Juni, statt.

Die aktuelle Runde in der Rheinlandliga wird dagegen bereits am Sonntag, 25. Mai, beendet. Auch hier haben sich zwei Mannschaften von der Konkurrenz abgesetzt und spielen nun untereinander den direkten Aufsteiger in die Oberliga sowie den Relegationsteilnehmer aus. Momentan hat die SG 2000 Mülheim-Kärlich mit 68 Punkten hauchdünn vor dem FC Cosmos Koblenz (67 Zähler) die Nase vorn. Beide Mannschaften waren am vergangenen Wochenende alles andere als souverän aufgetreten: Mülheim-Kärlich kam bereits am Freitagabend gegen den abstiegsgefährdeten VfB Wissen nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus. Doch anstatt von diesem Ausrutscher zu profitieren, patzte der FC Cosmos Koblenz dann am Samstag beim 2:5 (2:0) in Ahrweiler nach einer extrem schwachen zweiten Halbzeit erst richtig. Beide Aufstiegsanwärter müssen sich dementsprechend gewaltig steigern, um am Ende in diesem Zweikampf das bessere Ende zu haben.