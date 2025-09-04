Aufstieg in die Landesliga? Für Deisenhofens U23 überhaupt kein Thema

Starke Frühform: Der FC Deisenhofen II steht nach sieben Spielen auf Rang zwei. – Foto: Dieter Metzler

Der September wird mehr als Standortbestimmung für die U23 des FC Deisenhofen. Mit Penzberg wartet nun ein echter Brocken.

Morgen, 19:30 Uhr FC Deisenhofen Deisenhofen II 1. FC Penzberg FC Penzberg 19:30 PUSH Mit 16 Punkten nach sieben Spielen hat der FC Deisenhofen II bisher ordentlich Punkte gesammelt, aber die wahre Prüfung für das Topteam-Potenzial kommt erst noch in den nächsten Wochen. Beginnend mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Penzberg (Freitag, 19.30 Uhr) spielt man jetzt mehrere Teams aus der oberen Tabellenhälfte. Nach Penzberg (5.) warten weitere Top-Gegner mit Bad Heilbrunn (4.), Denklingen (8.) oder Olching (3.) auf den aktuellen Zweiten bis Ende September.

Luxus für 1860, Bayern und Unterhaching, aber nicht für Deisenhofen Trainer Andreas Budell macht sich aktuell überhaupt keine Gedanken über die mögliche Tabellenführung und die Landesliga, die mit weiteren Erfolgen realistisch werden kann. „Der Aufstieg ist derzeit nullkommanull Thema“, sagt Budell, „für eine Beurteilung der Situation haben wir dann in der Winterpause noch genug Zeit.“ Eine zweite Mannschaft in der Landesliga oder höher wäre nur ein Luxus, den sich Bayern, 1860 oder Nachbarverein Unterhaching leisten können.