Aufstieg in die Landesliga – ein Überblick

Grenzenloser Jubel über den Tietlgewinne in Beckingen – Foto: Heiko Britz

In drei der Bezirksligen steht der Titelträger und Aufsteiger bereits fest. Wir blicken aber in alle acht Klassen und schauen uns an, wer die Relegationsteilnehmer werden können.

Die SG Hoof-Osterbrücken steht zwei Spieltage vor Saisonende auf Platz Eins, aus eigener Kraft kann aber nur noch der SV Überroth Meister werden. Diese kuriose Situation ist entstanden, weil Hasborn II seine Mannschaft zurückgezogen hat und Hoof-Osterbrücken deshalb am vorletzten Spieltag spielfrei bleibt. Die letzten beiden Spiele der Überrother haben es allerdings in sich. Zuerst muss man beim Dritten SG Nahe in Selbach antreten, der bisher nur ein einziges Heimspiel verloren hat und dann empfängt man den Fünften aus Lautenbach, der in der Rückrundentabelle auf Platz Drei steht.

Auch hier hat die Tabelle kurz vor Saisonende noch ein schiefes Bild. Spitzenreiter Habach muss am kommenden Mittwoch noch das Spiel gegen Schiffweiler-Landsweiler II nachholen. Am Sonntag zuvor steht aber das große Duell in Dirmingen-Berschweiler auf dem Programm, wo der zwei Punkte zurückliegende Tabellenzweite den Spitzenreiter empfängt. Habach kann aber seine direkte Rückkehr in die Landesliga auch bei einer Niederlage in Dirmingen klar machen, wenn man die Nachholpartie und das letzte Spiel auf eigenem Platz gegen Thalexweiler-Aschbach gewinnt. Für Dirmingen-Berschweiler geht es aber nicht nur um den Titel, sie müssen auch noch Platz Zwei gegen Lebach-Landsweiler II absichern, die mit zwei Punkten weniger auf Platz Drei lauern. Die Relegationspaarung im Nordsaarkreis ist also noch völlig offen.

Bezirksliga Neunkirchen:

Die SG Bexbach hat einen Punkt Vorsprung auf Wiebelskirchen und darf noch zweimal zu Hause antreten. FC Limbach III und Niederbexbach heißen die Gegner, wobei vor allem Letztere nach Bexbach die beste Auswärtsmannschaft aufbieten und mit ihrem 3:1-Erfolg Mitte April gegen Wiebelskirchen erst für den denkbar knappen Vorsprung der SGB gesorgt haben.

Bezirksliga Bliestal:

Der Aufsteiger steht bereits seit Ende April fest. Die SG Bliesgau machte mit dem 6:0 gegen Hassel II alles klar und darf sich auf eine Saison in der Landesliga Ost freuen. Platz Zwei scheint an den FC Bierbach zu gehen. Mit fünf Punkten Vorsprung auf die DJK St. Ingbert fehlt Ihnen aber noch ein Sieg, weil der direkte Vergleich beider Mannschaften mit kuriosen Ergebnissen (1:6 und 7:1) an die Viktoria geht.

Bezirksliga Saarbrücken:

In der Saarbrücker Klasse ist alles entschieden. Der FV Fischbach kehrt direkt nach dem vorjährigen Abstieg wieder zurück in die Landesliga und der SV Schnappach muss noch auf den Gegner aus dem Köllertal warten.

Bezirksliga Köllertal-Warndt:

Röchling Völklingen hat sich mit einer beeindruckenden Serie von 28 Punkten aus 10 Partien im Jahr 2026 einen Vorsprung von drei Zählern erarbeitet und kann mit zwei Siegen (beim Tabellenletztenvorletzten Dorf im Warndt und auf den Saarwiesen gegen die SF Saarbrücken) alles klar machen. Wenn Völklingen nicht patzt, heißt das Duell um den Relegationsplatz: SG St. Nikolaus oder Ay Yildiz, die punktgleich auf Platz Zwei und Drei stehen. Das Restprogramm ist bei beiden vergleichbar schwer, so dass hier auch der direkte Vergleich zum Zuge kommen könnte. Und der geht klar an die SG St. Nikolaus.

Bezirksliga Merzig-Wadern:

Der Meister FC Beckingen freut sich auf die Landesliga, aber um Platz Zwei wird es eine ganz knappe Geschichte. Britten-Hausbach steht einen Punkt besser als der VfB Tünsdorf, muss aber noch in Schmelz antreten, wo bisher in dieser Saison nur eine einzige Mannschaft (Beckingen) gewinnen konnte. Das Schlussprogramm des Kontrahenten aus Tünsdorf ist aber auch nicht einfach. Zuerst muss man in Bietzen-Harlingen gegen eine Mannschaft antreten, die im Abstiegskampf jeden Punkt benötigt, bevor dann der Meister aus Beckingen seine Aufwartung macht.

Bezirksliga Saarlouis:

Nachdem Überherrn die drei Punkte von dem Spiel in Roden (1:2) zugesprochen wurden und Beaumarais an gleicher Stelle 2:5 verlor, sieht alles nach Titelträger SSV Überhernn aus. Aber die drei Punkte Vorsprung und das eine Spiel mehr sind ein trügerischer Vorspung, weil ausgerechnet am letzten Spieltag der TuS Beaumarais noch in Überherrn antreten wird.