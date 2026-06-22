Aufstieg in die Landesliga 2

Am vergangenen Freitag trafen unsere Frauen der SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz I auf die Damen der SGM Uttenweiler/Unlingen aus der Regionenliga 5. Für eine gute Atmosphäre bei diesem Relegationsspiel sorgten die Fans beider Mannschaften, die ihre Teams über die gesamte Spielzeit hinweg lautstark unterstützten. In der ersten Hälfte des Spiels war die SGM Uttenweiler die Mannschaft, die spielbestimmender war. Immer wieder versuchten sie es mit Distanzschüssen, die jedoch entweder über das Tor gingen oder vom Torwart der SGM pariert wurden. Auch nach einigen Eckbällen entstand kurzzeitig Gefahr, doch zwingende Torchancen entstanden nicht. Trotz der Überlegenheit der SGM Uttenweiler fiel das einzige Tor des Spiels auf der anderen Seite: In der 42. Minute nutzte Melissa Eßlinger eine unaufmerksame Phase der Torwärterin der SGM Uttenweiler aus und konnte nach einem schnellen eins gegen eins den Ball aus kurzer Distanz über die Linie bringen und brachte so die SGM in Führung. Auch in der zweiten Hälfte war das Spiel auf beiden Seiten ausgeglichen. In der Schlussphase erhöhte die SGM Uttenweiler den Druck nochmals, allerdings blieb die nötige Gefahr für einen Ausgleich aus. In einer insgesamt von eher wenigen klaren Torchancen geprägten Partie setzte sich die SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz knapp mit 1:0 gegen die SGM Uttenweiler durch.

An dieser Stelle verabschieden wir uns in die wohlverdiente Sommerpause. Vielen Dank an alle Fans, Sponsoren, Gönnern, und Zuschauern für die Unterstützung während der gesamten Saison. Wir freuen uns auf eine spannende neue Saison 2026/2027 in der Landeliga 2!