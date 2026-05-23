Aufstieg in die Kreisliga: "Riadan" rotiert, Aholming eskaliert

Prost, auf den Aufstieg! Habischrieds Trainer Armin Wurm lädt zum Aufstiegs-Schluck ein! – Foto: Harry Rindler



Spielort: Bernried - Zuschauer: 963 Spielort: Bernried - Zuschauer: 963 In einem sehr unterhaltsamen ersten Durchgang mit offenem Visier und Chancen auf beiden Seiten setzte Habischried in der 39. Minute den ersten Wirkungstreffer. Dennis Edenhofer, Schlüsselfigur beim SVH, war links im Strafraum regelwidrig gestoppt worden, es gab zu Recht Elfmeter. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelt den ungeschriebenen Gesetzen zum Trotz in die Mitte zum 1:0 für die Bayerwäldler (39.). Irlbach keineswegs schlechter, aber der SVI konnte sich trotz durchaus vorhandener Möglichkeiten noch nicht entscheidend durchsetzen.





Knackpunkt der Partie war dann nach der Pause die Szene aus der 58. Minute: Auf der linken Seite duellierten sich im Zweikampf Vasile Mihai und Aaron Wartner, Letzterer bekam einen Freistoß zugesprochen, was bei Mihai zu einer Kurzschlussreaktion sorgte. Er fasste Wartner ins Gesicht, der sank zwar gar sehr theatralisch zu Boden, aber im Gesicht des Gegenspielers hat die Hand nunmal nichts verloren. Schiedsrichter Dominik Färber blieb fast nichts anderes übrig, als Rot zu zücken. Irlbach versuchte in Unterzahl alles, doch "Riadan" brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und steigt damit in die Kreisliga auf.



Spielort: Neuhausen - Zuschauer: 1.164

Geile Kulisse in Neuhausen! Fast 1.200 Zuschauer wollten sich das Landkreisduell um den Klassenerhalt bzw. den Aufstieg in die Kreisliga nicht entgehen lassen. Nach einem 1:1 nach 90 Minuten ging`s in die Verlängerung, wo keine Tore mehr fallen sollten. Im Elfmeterschießen hatte dann Aholming das bessere Ende für sich und durfte feiern. Der TSV steigt erstmals in die neu organisierte Kreisliga auf. Das Abenteuer von Stephansposching findet hingegen kein Happy End. Im Winter schienen die "Poschinger" schon als sicherer Absteiger festzustehen, doch die Truppe von Coach Alois Windich dachte gar nicht daran, die Flinte ins Korn zu werfen und holte in einer starken Frühjahrsrunde Punkt für Punkt auf und der Weg führte die Schwarzgelben zum Showdown nach Neuhausen - wo es denkbar knapp nicht ganz reichen sollte!