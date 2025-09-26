Aufstieg in die Kreisliga – "Dem Ziel ordnen wir alles unter"

Der SV Viktoria Oldendorf ist furios in die neue Spielzeit gestartet. Nach sechs Partien steht das Team mit fünf Siegen, einem Remis und einem Torverhältnis von 26:6 an der Spitze der 1. Kreisklasse Rotenburg Nord – ungeschlagen und mit 16 von 18 möglichen Punkten.

Für Trainer Jörg Blicharski ist das Ergebnis eine Bestätigung harter Arbeit. Er betont, dass das hohe Niveau kein Zufall sei: „Vor der Saison war die Erwartung an uns selbst sehr hoch und allen war bewusst, worauf wir hinarbeiten wollen. Umso mehr freut es mich, dass mein Team mit einem hohen Maß an Konzentration und Disziplin die Aufgaben angenommen und zum größten Teil mit Bravour gemeistert hat.“ Zwar gebe es noch Bereiche mit Verbesserungsbedarf, doch insgesamt zeigt sich der Coach hochzufrieden mit dem Auftreten seiner Mannschaft.

Auch die weiteren Neuzugänge haben sich schnell integriert. Julius Burfeind sorgt im Angriff mit Physis und Wille für Torgefahr. Zudem verstärken die Eigengewächse Simon Frahm, Carlos Wolfers und Jan Engel den Kader. Bitter ist allerdings der Ausfall von Simon Frahm, der sich im September schwer am Kreuzband verletzte und die Saison nicht mehr spielen kann. „Das tut mir für ihn als jungen Spieler schon sehr leid“, so Blicharski. Auch Carlos Wolfers muss aufgrund anhaltender Knieprobleme pausieren.

Dass Oldendorf aktuell so erfolgreich ist, hängt auch mit der Breite im Kader zusammen. Bereits zehn Spieler haben in dieser Saison getroffen. Unter ihnen ist Tobias Mannke, der vom TuS Zeven kam und in drei Spielen vier Tore erzielte. „Die Verpflichtung von Tobias bringt uns definitiv zusätzliche Qualität, er ist sehr erfahren und hilft damit unseren jungen Spielern, sich zu entwickeln. Ein bisschen fitter muss er noch werden, aber das bekommen wir schon hin“, sagte Blicharski lächelnd.

Eingespieltes Team mit klaren Stärken

Trotz dieser Rückschläge zeigt sich die Viktoria bislang sehr stabil. Die Mischung aus erfahrenen Kräften und vielen jungen Talenten sorgt für eine geschlossene Mannschaftsleistung. „Die Jungs sind gut aufeinander abgestimmt, arbeiten gut auf dem Platz, gegen den Ball, und wir haben einen sehr breit aufgestellten Kader mit viel Qualität“, erklärte der Trainer. Das Torverhältnis mit 26:6 spricht für sich: Die Offensive ist brandgefährlich, während die Defensive kaum etwas zulässt.

Ganz ohne Schwachpunkte ist der Tabellenführer jedoch nicht. Blicharski sieht vor allem im Spiel nach vorn noch Luft nach oben: „Aktuell müssen wir vermehrt an unserem Spiel und der Passqualität im letzten Drittel arbeiten. Da haben wir in den letzten Wochen immer wieder Probleme mit der Genauigkeit und dadurch gute Möglichkeiten leichtfertig verschenkt.“ Grundsätzlich bereite man sich jedoch akribisch auf jeden Gegner vor, um in jedem Spiel das Maximum herauszuholen.

Blick auf das große Ziel

Seit elf Jahren kämpft Viktoria Oldendorf um die Rückkehr in die Kreisliga. Immer wieder reichte es nicht, zuletzt stand der Verein zwei Jahre in Folge auf Platz drei. Der Trainer weiß, woran es bisher lag: „In den letzten drei Jahren war es gerade in der Rückrunde kein leichtes. Wäre jeweils im März Schluss gewesen, wären wir dreimal aufgestiegen. Aber leider Gottes sind dann noch einige Spiele zu spielen.“ Nun soll es endlich klappen. „Wir haben im Vorfeld das letzte Jahr zusammen aufgearbeitet und wollen wieder mit Vollgas einen nächsten Versuch starten, endlich einen Aufstieg feiern zu können. Dem Ziel ordnen wir alles unter, das ist das ausgesprochene Ziel in der Saison, daraus machen wir keinen Hehl.“