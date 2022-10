Aufstieg in die B-Klasse: RW Überacker II begießt den Meister-Titel in der C-Klasse Riesiger Vorsprung auf den Zweiten

Es ist geschafft: Bereits einen Spieltag vor dem Ende der Vorrunde steht RW Überacker II als Meister in der C-Klasse 1 fest.

Überacker - Dass die letzten Punkte dazu wegen Aufkirchens Spielabsage am Grünen Tisch gewonnen wurden, trübte die Stimmung bei der Meistersause kein bisschen. Zumal der Vorsprung auf den Tabellenzweiten SV Althegnenberg II so groß ist, dass den Ro-Weißen der Triumph ohnehin kaum noch zu nehmen war. Wegen des neuen Spielmodus geht es für Überackers Zweite nun bereits im Frühjahr in der B-Klasse an den Start. Ausgestattet mit Bonuspunkten für den Titel treten die Rot-Weißen dann in der Abstiegsrunde der B-Klasse an. (Thomas Benedikt)