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Vereinsnachrichten
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🏆AUFSTIEG in die 3. LIGA! 🏆
von Ivan Bochicchio · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: benbox
Mit einem unglaublichen 8:1-Heimsieg krönt sich unsere 2. Mannschaft vorzeitig zum Meister der 4. Liga und sichert sich den verdienten Aufstieg in die 3. Liga!
Nach Wochen voller Spannung, Druck und Emotionen liess die Mannschaft heute von der ersten Minute an keinen Zweifel aufkommen. Leidenschaft, Spielfreude und purer Wille – das Widenbad wurde zur Festung und die Jungs belohnten sich mit einer Gala-Vorstellung.
Dieser Aufstieg ist kein Zufall. Er ist das Resultat von harter Arbeit, Zusammenhalt und einer Mannschaft, die nach Rückschlägen immer wieder aufgestanden ist. Von Spielern, Trainern, Helfern und Fans, die Woche für Woche alles für diesen Verein gegeben haben.
Es wird gefeiert. Es werden Tränen vergossen. Es wird Geschichte geschrieben.
FC Männedorf 2 ist in der 3. Liga.
Ein riesiges Dankeschön an alle Fans, die das Widenbad in ein Tollhaus verwandelt haben. Ihr habt uns die ganze Saison getragen – dieser Titel gehört euch genauso wie uns! 💛🖤
Was für eine Saison. Was für ein Team. Was für ein Tag.
MEISTER 2025/26 🏆 AUFSTIEG IN DIE 3. LIGA EIN TEAM. EIN VEREIN. EINE FAMILIE.