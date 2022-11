Aufstieg in der Letzten Sekunde

So., 27.11.2022, 10:20 Uhr

-Was sind eure Ziele

Einen Ausblick auf die Saison in der Mittelrheinliga

-Wie war eure Gefühlslage am letzten Spieltag bei 60 + 3

Was möchtet Ihr verändern ( müsstet ihr überhaupt was ändern? )

Antwort : Jan-Ole Koschinat

1. Uns macht die tägliche Arbeit mit den Jungs wahnsinnig viel Spaß. Die Mannschaft versteht es eindrucksvoll in jedem Training Vollgas zu geben, harte Zweikämpfe zu führen und den Mut zu haben Dinge auszuprobieren, aber dennoch stets fair zu bleiben. Es gab in dieser Saison keine einzige Übersprungshandlung, sprich nachtreten, beleidigen o.ä.

Allein das steht sinnbildlich für die Art unseres Miteinanders und den Charakter der Mannschaft. Die Entwicklung der Mannschaft spiegelt sich schlussendlich auch in der nahezu makellosen Rückserie in der Bezirksliga wieder.

2. Mir war es wichtig, dass der Kern der Mannschaft zusammen bleibt, da das Zusammenspiel zwischen Eltern, Spielern und Trainer hervorragend harmoniert hat. Das hat den neuen Spielern den Einstieg vermutlich enorm erleichtert. Sowohl leistungstechnisch als auch persönlich sind die Jungs eine Bereicherung.

3. Wie bereits erwähnt sind wir zufrieden mit der Entwicklung. Man merkt, dass die Jungs sich in jeder Einheit verbessern wollen und alles rausholen. Das ist die Grundlage für eine gute individuelle und mannschaftliche Entwicklung.

4. Um ehrlich zu sein war ich mir in der Nachspielzeit relativ sicher, dass wir den Sieg tatsächlich auch über die Zeit bringen, weil wir es geschafft haben das Spiel in der gegnerischen Hälfte zu halten und somit von Rheinsüd keine wirklich zusammenhängenden Angriffe auf unser Tor kamen. Nervöser war ich eher in der 50. Minute, weil Rheinsüd dort tatsächlich ihre erste und einzige richtige Druckphase hatte, die wir mit einem blauen Auge überstanden haben.

5. Mit Federico haben wir bereits einen Spieler dazu geholt, der sich über mehrere Wochen herausragend präsentiert hat. Darüberhinaus gibt es ein paar Jungs aus der zweiten Mannschaft, die in den nächsten Wochen vermehrt Einsatzzeiten bekommen werden, um sich bei uns zu zeigen. Es kann durchaus sein, dass zusätzlich noch 1-2 Spieler kommen werden, da wir ab Januar auch auf 11er-Feld gehen wollen. Dort sind 14 Feldspieler ein bisschen dünn.

6. Ich denke das verändern das falsche Wort ist. Wir wollen unsere Spielweise erweitern. Noch mehr Kreative Momente auf den Platz bringen, noch mehr Chancen kreieren und noch mehr Spielkontrolle haben. Darüberhinaus wird das 11er-Feld natürlich auch Einzug in unsere Trainingsarbeit erhalten. Wir wollen die Jungs möglichst gut auf die C-Jugend vorbereiten.

Danke für deine Zeit 😃

und weiterhin viel Freude mit der Mannschaft