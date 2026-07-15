Aufstieg im zweiten Anlauf: TSV Jesenwang ist zurück in der A-Klasse

Die Fußballer des TSV Jesenwang. – Foto: Hans Kürzl

Der TSV Jesenwang holte sich am letzten Spieltag mit einem 11:0 beim ASV Biburg die Meisterschaft und steigt in die A-Klasse auf.

Der TSV Jesenwang ist zurück in der A-Klasse. Nach einer dramatischen Saison holte sich die Mannschaft von Trainer Dennis Steininger am letzten Spieltag mit einem 11:0-Kantersieg beim ASV Biburg Meisterschaft und Aufstieg. Für den Dorfverein war es die erhoffte Rückkehr nach dem bitteren Abstieg in der Saison 2023/24.

Steininger geht inzwischen in seine sechste Saison als Trainer des TSV. Der 33-Jährige hat in dieser Zeit Höhen und Tiefen erlebt – nicht nur mit der Mannschaft, sondern zuvor auch persönlich. Drei Kreuzbandrisse innerhalb von sieben Jahren hatten seine aktive Laufbahn beendet. Dem Fußball entsagen wollte Steininger aber nicht. Also wurde er Trainer in Jesenwang.

Nach dem Abstieg war das Ziel klar: Trainer und Mannschaft wollten sofort wieder hoch. In der Saison 2024/25 reichte es allerdings knapp nicht. Der TSV Gernlinden schnappte den Jesenwangern die Meisterschaft mit zwei Punkten Vorsprung weg und kehrte in die A-Klasse zurück.

Also musste der TSV, dessen Mannschaft im Großen und Ganzen zusammenblieb, eine weitere Saison in der B-Klasse auf Torejagd gehen. Anfangs entwickelte sich ein Dreikampf zwischen Gilching II, Walleshausen und Jesenwang, zum Ende hin wurde daraus ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Walleshausen und dem TSV. Die Entscheidung fiel erst am letzten Spieltag – mit dem klaren Sieg in Biburg zugunsten der Jesenwanger.

„Den Schlüssel zum Erfolg sehe ich in erster Linie darin, dass wir heuer vor allem enge Spiele für uns entscheiden konnten“, sagt Steininger. In der Winterpause bezogen die Jesenwanger noch einmal ein Trainingslager und schworen sich auf die Rückrunde ein. „Überragend war die Trainingsbeteiligung nach der Winterpause“, sagt der Trainer. „Man spürte förmlich, dass die Mannschaft heiß auf den Titel war. Diesmal wollten wir uns die Meisterschaft nicht wieder vor der Nase wegschnappen lassen.“

Der große Kader brachte für Steininger aber auch schwierige Entscheidungen mit sich. „Jeder wollte natürlich spielen. Bei dem großen Kader war die Aufstellung für mich manchmal das größere Problem“, sagt er. „Alle Spieler bei Laune zu halten, war nicht immer einfach. Ich musste vor jedem Spiel viele Gespräche führen.“

In der A-Klasse lautet das Ziel nun Klassenerhalt. „Wir wollen drin bleiben und so schnell wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun haben“, sagt Steininger. „Dann sehen wir weiter, alles andere ist ein Bonus.“

Verlassen hat den Aufsteiger niemand. „Ein paar ältere Eisen im Team hängen noch eine Saison dran“, berichtet der Trainer. Zudem wollen einige frühere Spieler wieder die Fußballschuhe schnüren, drei Spieler rücken aus der Jugend in den Kader auf. Mit dem Türkenfelder Daniel Birkner kehrt außerdem ein früherer Jesenwanger zum TSV zurück. (Dieter Metzler)