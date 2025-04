Aufstieg im Visier: Wannsee will Schöneberg ärgern

Die Berliner Bezirksliga Staffel 3 geht in die heiße Phase. Mit dem 24. Spieltag beginnt der Saison-Endspurt – und der hat es in sich! Ob im Aufstiegskampf zwischen Schöneberg, Lichtenberg II, Rehberge, Bosna, Johannisthal II und Wannsee oder im brutalen Abstiegskrimi rund um Meteor, Croatia und Eintracht Südring – in jeder Partie geht es jetzt um alles. Hier ist die große Vorschau auf ein richtungsweisendes Wochenende

