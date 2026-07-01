Aufstieg geschafft – und dann? Die Bilanz der vergangenen Jahre Ein Blick auf die vergangenen zehn Oberliga-Spielzeiten zeigt, wie schwer der Sprung in die Liga ist von red · Heute, 17:53 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Vier neue Mannschaften gehen in der Saison 2026/27 an den Start. Doch wie groß sind ihre Chancen? Ein Blick auf die vergangenen zehn Spielzeiten der Oberliga Niedersachsen zeigt ein klares Bild: Für Aufsteiger geht es häufig zunächst nur um den Klassenerhalt. Absteiger aus der Regionalliga hingegen mischen dagegen oft sofort wieder im oberen Tabellendrittel mit.

Insgesamt starteten seit der Saison 2015/16 inklusive der Corona-Spielzeiten 34 Aufsteiger in der Oberliga. Nur zwei Vereine schafften in den regulären Spielzeiten direkt den Sprung unter die ersten fünf der Tabelle: der FSV Schöningen (2022/23) und der HSC Hannover (2024/25 und 2018/19). Dem gegenüber stehen zahlreiche schwierige Premieren. Ein Blick auf die vergangenen zehn Spielzeiten zeigt: Von 34 Aufsteigern mussten 16 Vereine bereits nach ihrer ersten Saison wieder den Gang zurück in die Landesliga antreten.

Auffällig ist dabei, dass einige Aufsteiger kaum konkurrenzfähig waren. Holthausen Biene belegte beispielsweise in der vergangenen Saison mit lediglich 14 Punkten den letzten Tabellenplatz. Auch STK Eilvese (22 Punkte), BW Bornreihe (19 und 21 Punkte) oder Blau-Weiß Papenburg (24 Punkte) hatten im Abstiegskampf letztlich keine realistische Chance auf den Klassenerhalt. Klassenerhalt als realistisches Ziel Zwar gibt es regelmäßig positive Überraschungen, der Normalfall ist jedoch ein Platz im unteren Mittelfeld. Manche Mannschaften konnten sich zwar in der Liga etablieren, spielten zunächst aber nicht um die Spitzenplätze.