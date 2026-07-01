Aufstieg geschafft – und dann? Die Bilanz der vergangenen Jahre

Vier neue Mannschaften gehen in der Saison 2026/27 an den Start. Doch wie groß sind ihre Chancen? Ein Blick auf die vergangenen zehn Spielzeiten der Oberliga Niedersachsen zeigt ein klares Bild: Für Aufsteiger geht es häufig zunächst nur um den Klassenerhalt. Absteiger aus der Regionalliga hingegen mischen dagegen oft sofort wieder im oberen Tabellendrittel mit.
Insgesamt starteten seit der Saison 2015/16 inklusive der Corona-Spielzeiten 34 Aufsteiger in der Oberliga. Nur zwei Vereine schafften in den regulären Spielzeiten direkt den Sprung unter die ersten fünf der Tabelle: der FSV Schöningen (2022/23) und der HSC Hannover (2024/25 und 2018/19).
Dem gegenüber stehen zahlreiche schwierige Premieren. Ein Blick auf die vergangenen zehn Spielzeiten zeigt: Von 34 Aufsteigern mussten 16 Vereine bereits nach ihrer ersten Saison wieder den Gang zurück in die Landesliga antreten.
Auffällig ist dabei, dass einige Aufsteiger kaum konkurrenzfähig waren. Holthausen Biene belegte beispielsweise in der vergangenen Saison mit lediglich 14 Punkten den letzten Tabellenplatz. Auch STK Eilvese (22 Punkte), BW Bornreihe (19 und 21 Punkte) oder Blau-Weiß Papenburg (24 Punkte) hatten im Abstiegskampf letztlich keine realistische Chance auf den Klassenerhalt.
Zwar gibt es regelmäßig positive Überraschungen, der Normalfall ist jedoch ein Platz im unteren Mittelfeld. Manche Mannschaften konnten sich zwar in der Liga etablieren, spielten zunächst aber nicht um die Spitzenplätze.
Für die vier Neulinge SC Hemmingen-Westerfeld, SV Vorwärts Nordhorn, SSV Vorsfelde und SV Drochtersen/Assel II dürfte deshalb zunächst der Klassenerhalt das oberste Ziel sein.
Ein völlig anderes Bild zeigt sich bei den Absteigern aus der Regionalliga. Sie gehören fast immer zu den stärksten Mannschaften der Liga.
Seit 2015/16 beendeten unter anderem Lupo Martini Wolfsburg (2017/18), VfL Oldenburg (2019/20), Kickers Emden (2023/24) und der SV Atlas Delmenhorst (2023/24) ihre erste Oberliga-Saison nach dem Abstieg auf einem Aufstiegsplatz oder zumindest unter den besten drei Teams.
Auch TuS Blau-Weiß Lohne dürfte deshalb nach dem direkten Wiederabstieg aus der Regionalliga zu den größten Favoriten der kommenden Saison zählen.
Ganz ohne Ausreißer verliefen die vergangenen Jahre allerdings nicht. BV Cloppenburg belegte 2016/17 trotz Abstiegs aus der Regionalliga lediglich Rang zehn. Auch FT Braunschweig (2015/16) oder HSC Hannover (2022/23) verpassten nach ihrem Abstieg den direkten Angriff auf Platz eins.
Dennoch zeigt der Zehnjahresvergleich deutlich: Während Aufsteiger meist um den Ligaverbleib kämpfen, gehören Regionalliga-Absteiger fast automatisch zum Favoritenkreis.
Für die vier Neulinge der Saison 2026/27 bedeutet das: Die Statistik spricht eher gegen eine Überraschung. Für Absteiger TuS Blau-Weiß Lohne hingegen sind die Vorzeichen deutlich günstiger.