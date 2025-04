Aufstieg fest ins Visier genommen

Althegnenberg siegt in Oberweikertshofen mit Glück und Willen

Grün ist die Farbe der Hoffnung und es schien fast so, als wollte das Oberweikertshofens dritte Mannschaft zum Symbol für ihr Spiel nehmen. In ihren grünen Trikots berannten die Gastgeber in der zweiten Halbzeit unbeirrt das Althegnenberger Tor. Immer wieder und bis zum Schluss mit der Hoffnung, dass der Ball den Weg ins Tor findet, egal wie. Doch alle Moral nutzte nichts. Der frühe Treffer von Gästespieler Patrick Hein in der fünften Minute reichte aus, dass der Spitzenreiter seine Position bei einem seiner ärgsten Verfolger verteidigte.

Zweimal murmelte der Ball an den Althegnenberger Pfosten, einmal traf Oberweikertshofens Spielertrainer Florian Kiser den Außenpfosten, ein paar Mal war das Visier des Vierten nur knapp falsch eingestellt. „Es hat nicht sollen sein“, zuckte man im Lager der Oberweikertshofener die Schultern. Verbunden war das trotzdem mit dem Bewusstsein, das Beste gegeben zu haben.

Auch Althegnenbergs Coach Heiko Nausch bescheinigte seinem Team alles an Willen und Einsatz auf dem Platz gelassen zu haben. „Diese starke Mentalität war heute absolut notwendig“, sagte er und gestand außerdem ein: „Schön war‘s mit Sicherheit nicht.“

In der Tat bot schon die erste Halbzeit wenig, was das Häuflein der knapp 100 Fußballinteressierten an dem kühlen und windigen Freitagabend hätte erwärmen können. Man teilte sich die Spielanteile untereinander auf, forderte aber die jeweils gegnerischen Abwehrreihen nicht allzu sehr heraus. Allerdings wirkten die Gäste aus Althegnenberg spielerisch ein wenig solider.

Eine Linie, die die Gäste aber nicht durchhielten. In der Schlussphase bedienten sie sich des öfteren des Stilmittels den Ball humorlos aus der Gefahrenzone zu befördern. Was Althegnenbergs Trainer Nausch zwar nicht loben wollte, aber doch mit dem Zweck umschrieb, der die Mittel heiligt. In den sechs Spielen der Frühjahrsrunde landete man fünf Siege, ein Remis und kassierte dabei nur ein Gegentor.

Zwar mahnte der neue SVA-Coach, dass noch fünf Begegnungen anstehen. Dennoch sprach er gern davon, „dass wir heute big points mitgenommen haben“. Wer solche Partien gewinne, dürfe davon sprechen aufsteigen zu können.

Das Spiel war übrigens kurzfristig eine Stunde vorverlegt worden. Die Fluchtlichtanlage in Oberweikertshofen war nicht voll funktionsfähig.