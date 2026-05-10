 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Aufstieg fast klar: FC Elmshorn macht großen Schritt zur Landesliga

Bezirksliga Hamburg: Der FC Elmshorn steht kurz vor dem großen Ziel: Nach dem klaren 4:0 bei FC Union Tornesch II und dem Patzer von Kummerfelder SV kann der FCE am Mittwoch die Meisterschaft und damit den Landesliga-Aufstieg perfekt machen.

von red · Heute, 15:08 Uhr · 0 Leser
Elmshorn vor dem großen Ziel.
Elmshorn vor dem großen Ziel. – Foto: red/KI

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga HH West
Holst.Quickb
Elmshorn
Un.Tornesch II
Seyhmus Atug
Seyhmus Atug

Der FC Elmshorn hat in der Bezirksliga Hamburg West den nächsten großen Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. Am drittletzten Spieltag gewann die Mannschaft von Seyhmus Atug souverän mit 4:0 beim FC Union Tornesch II und nutzte damit den Patzer des Kummerfelder SV, der bei SV Blankenese nur 2:2 spielte. Die Folge: Elmshorn steht nun bei 67 Punkten und hat den Vorsprung auf Kummerfeld auf fünf Zähler ausgebaut - bei einem Nachholspiel in der Hinterhand.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp

Heute, 12:30 Uhr
FC Union Tornesch
FC Union TorneschUn.Tornesch II
FC Elmshorn
FC ElmshornElmshorn
0
4
Abpfiff

Damit liegt der Matchball bereit. Gewinnt der FCE am Mittwoch sein Heimspiel gegen TuS Holstein Quickborn, ist die Meisterschaft perfekt. Dann wäre auch der Aufstieg in die Landesliga geschafft - ein Schritt, der zu den großen Plänen des Vereins passen würde. Schließlich hat Elmshorn zuletzt öffentlich formuliert, sich langfristig deutlich höher etablieren zu wollen. Der Weg Richtung Profifußball ist ein ambitioniertes Zukunftsbild, doch der erste sportliche Baustein wäre die Rückkehr in die Landesliga.

Altergott sorgt für den perfekten Start

In Tornesch brauchte Elmshorn keine lange Anlaufzeit. Bereits in der ersten Minute brachte Dennis Altergott die Gäste mit 1:0 in Führung und stellte die Partie damit früh in die gewünschte Richtung. Für einen Aufstiegsanwärter sind solche Momente im Saisonfinale besonders wertvoll: frühe Sicherheit, weniger Unruhe, klare Kontrolle.

Danach blieb Elmshorn auf Kurs, musste aber bis nach der Pause warten, ehe sich der Vorsprung im Ergebnis deutlicher niederschlug. Mert Acar erhöhte in der 59. Minute auf 2:0 und brachte den FCE endgültig auf die Siegerstraße.

Doppelschlag entscheidet die Partie

Spätestens in der Schlussphase war die Partie entschieden. Olcay Aydin verwandelte in der 70. Minute einen Foulelfmeter zum 3:0, nur eine Minute später legte Aytac Erman das 4:0 nach. Mit diesem Doppelschlag war der klare Auswärtssieg perfekt.

Für Elmshorn war es nicht nur ein weiterer Dreier, sondern auch ein Statement. Während Kummerfeld Punkte liegen ließ, blieb der FCE konsequent und erfüllte die eigene Aufgabe ohne Wackler. Das ist im Titelrennen häufig entscheidend: nicht nur die großen Topspiele zu gewinnen, sondern gerade nach einem gegnerischen Ausrutscher selbst keine Zweifel aufkommen zu lassen.

Mittwoch kann die Meisterschaft folgen

Mi., 13.05.2026, 19:30 Uhr
FC Elmshorn
FC ElmshornElmshorn
TuS Holstein Quickborn
TuS Holstein QuickbornHolst.Quickb
19:30live

Die Tabelle zeigt nun eine klare Ausgangslage. Elmshorn führt mit 67 Punkten, Kummerfeld folgt mit 62 Zählern. Dahinter hat sich TuS Germania Schnelsen mit 60 Punkten zwar ebenfalls herangearbeitet, doch der FCE hat die beste Position - und zusätzlich ein Spiel mehr zu absolvieren.

Am Mittwoch gegen Holstein Quickborn kann Elmshorn alles klar machen. Ein Sieg würde die Meisterschaft besiegeln und den Aufstieg in die Landesliga perfekt machen. Für einen Verein, der 2013 noch Meister der Oberliga Hamburg war, später aber tiefere Wege gehen musste, wäre dieser Schritt sportlich wie symbolisch bedeutsam.

Der FCE hat zuletzt nicht nur durch Ergebnisse auf sich aufmerksam gemacht, sondern auch durch seine langfristigen Ambitionen. Doch bevor über größere Ziele gesprochen werden kann, zählt der nächste konkrete Schritt. Und der liegt jetzt direkt vor der eigenen Haustür: Heimspiel, Matchball, Meisterschaftschance. Elmshorn hat sich diese Ausgangslage erarbeitet - nun fehlt nur noch der letzte Sieg.

____

FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: