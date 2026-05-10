Aufstieg fast klar: FC Elmshorn macht großen Schritt zur Landesliga

Damit liegt der Matchball bereit. Gewinnt der FCE am Mittwoch sein Heimspiel gegen TuS Holstein Quickborn, ist die Meisterschaft perfekt. Dann wäre auch der Aufstieg in die Landesliga geschafft - ein Schritt, der zu den großen Plänen des Vereins passen würde. Schließlich hat Elmshorn zuletzt öffentlich formuliert, sich langfristig deutlich höher etablieren zu wollen. Der Weg Richtung Profifußball ist ein ambitioniertes Zukunftsbild, doch der erste sportliche Baustein wäre die Rückkehr in die Landesliga. Altergott sorgt für den perfekten Start In Tornesch brauchte Elmshorn keine lange Anlaufzeit. Bereits in der ersten Minute brachte Dennis Altergott die Gäste mit 1:0 in Führung und stellte die Partie damit früh in die gewünschte Richtung. Für einen Aufstiegsanwärter sind solche Momente im Saisonfinale besonders wertvoll: frühe Sicherheit, weniger Unruhe, klare Kontrolle.

Danach blieb Elmshorn auf Kurs, musste aber bis nach der Pause warten, ehe sich der Vorsprung im Ergebnis deutlicher niederschlug. Mert Acar erhöhte in der 59. Minute auf 2:0 und brachte den FCE endgültig auf die Siegerstraße. Doppelschlag entscheidet die Partie Spätestens in der Schlussphase war die Partie entschieden. Olcay Aydin verwandelte in der 70. Minute einen Foulelfmeter zum 3:0, nur eine Minute später legte Aytac Erman das 4:0 nach. Mit diesem Doppelschlag war der klare Auswärtssieg perfekt. Für Elmshorn war es nicht nur ein weiterer Dreier, sondern auch ein Statement. Während Kummerfeld Punkte liegen ließ, blieb der FCE konsequent und erfüllte die eigene Aufgabe ohne Wackler. Das ist im Titelrennen häufig entscheidend: nicht nur die großen Topspiele zu gewinnen, sondern gerade nach einem gegnerischen Ausrutscher selbst keine Zweifel aufkommen zu lassen. Mittwoch kann die Meisterschaft folgen