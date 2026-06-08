Aufstieg: Entscheidung fällt auf der Sandkaul 

Ähnlich wie im ersten Aufstiegsspiel in Dörbach wird auch im finalen Match am Mittwoch in Irsch eine große Kulisse erwartet – Foto: Marvin Knopp

Den Irschern reicht bereits ein Remis, um den Sprung in den überkreislichen Fußball zu schaffen. Eventuell klappt es sogar bei einer Niederlage – je nachdem, wie die parallel stattfindenden Spiele zwischen Rot-Weiß Koblenz II und der SG Maifeld-Elztal (Gruppe Mitte) sowie der SG Guckheim und der SG Rennerod (Ost) laufen. Alle vier Mannschaften haben bereits jetzt drei Punkte auf dem Konto – und wären bei jeweiligen Unentschieden aufgestiegen, da der Zweite in der Westgruppe maximal lediglich auf drei Zähler kommen kann. Den Irscher Spielertrainer Sebastian Szimayer lassen die Rechenspiele kalt. Er geht extrem fokussiert in das abschließende Match: „Wir haben schon jetzt die beste Saison der jüngeren Vereinsgeschichte gespielt und wollen nun auch hoch. Zuletzt hat der Verein Mitte der Siebzigerjahre überkreislich gespielt. Wir gehen mit einer gewissen Euphorie, extrem motiviert und voll konzentriert in die Partie.“

Die Trainingseinheiten am vergangenen Samstag und Dienstag nutzte der Vizemeister der Kreisliga A7, um sich gezielt auf die Partie gegen die SG Grenzland einzustimmen und letzte Abläufe einzustudieren. Zudem beobachtete der frühere Drittligaprofi die Westeifeler am Samstag beim 1:1 in Üttfeld gegen den SV Dörbach, der sich damit aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet hat: „Grenzland hat eine sehr erfahrene Truppe, in der jeder genau weiß, was der andere macht. Die sind sehr unangenehm, robust und aggressiv im Zweikampfverhalten. Zudem verfügen sie mit ihrem Spielertrainer Manuel Mombach und Andreas Michels über zwei Offensivspieler, die sehr schnell umschalten. Wir brauchen die gleiche Leistung wie in Dörbach und müssen 120 Prozent abrufen.“